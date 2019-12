Freitag

Gut drauf: Das Ensemble des TfN, das mit dem Musical Company nach Burgdorf kommt. Quelle: TfN

Burgdorf: Mit dem Musicalklassiker „Company“ von Stephen Sondheim gastiert das Theater für Niedersachsen (TfN) am Freitag, 20. Dezember, in Burgdorf. Für die Aufführung verwandeln Ehrenamtliche des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) Aula und Foyer des Gymnasiums ins Theater am Berliner Ring. Der Vorhang öffnet sich um 20 Uhr. Bereits ab 19.30 Uhr sind die Besucher zu einer kostenlosen Einführung in die Musicalinszenierung eingeladen. Karten gibt es im Vorverkauf in den HAZ/NP-Geschäftsstellen, und in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2 in Burgdorf.

Sonnabend

Langenhagen: Die Elia-Kirchengemeinde führt an Heiligabend um 15 Uhr in der Festhalle im Stadtpark ein Weihnachtmusical auf. Seit den Herbstferien üben mehr als 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Stück „Auf dem Weg zu Stall“ ein. Darin wird die bekannte Weihnachtsgeschichte erzählt, wie die Beteiligten einst zum Stall in Bethlehem kamen, um die Geburt Jesu zu feiern. Bereits zur Generalprobe am Sonnabend können interessierte Zuschauer um 11.30 Uhr in die Festhalle im Eichenpark, Stadtparkallee 13, kommen.

Das in Hannover beheimatete Vokalensemble vox arterna gibt ein Adventskonzert in der St.-Pankratius-Kirche. Quelle: Mattias Hirschfeld

Burgdorf: Mit A-cappella-Chormusik zur Advents- und Weihnachtszeit im Gepäck kommt das Vokalensemble vox aeterna aus Hannover nach Burgdorf. Der 16-stimmige Chor tritt am Sonnabend ab 18 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche an der Marktstraße auf. Der Erlös soll zur Hälfte in die Renovierung der Orgel und des Kircheninnenraums fließen. Auf dem Programm für das Konzert stehen unter anderem Werke von William Byrd, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Paul Hindemith, Per Nørgård und John Gardner.

Die „Flips“ des VfL Uetze werden am nächsten Sonnabend ebenfalls zu sehen sein. Quelle: privat

Uetze: Die Turnsparte des VfL Uetze lädt für Sonnabend zu ihrer beliebten Weihnachtsshow ein. Für das abwechslungsreiche Programm, bei dem auch die Geräteturnerinnen des TSV Dollbergen mitwirken, beginnt um 16.30 Uhr in der Großsporthalle des Schulzentrums. Außer den aktuellen Choreografien der fünf Uetzer Wettkampfmannschaften gibt es auch weihnachtliche Auftritte. Der Eintritt ist frei.

Sänger Torsten Schacht kommt mit seinen Bandkollegen von The Jinxs am Sonnabend nach Isernhagen H.B. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Isernhagen: Kurz vor Weihnachten wird es noch einmal rockig in Isernhagen H.B. Nach ihrem restlos ausverkauften Konzert im Jahr 2017 kehren The Jinxs am Sonnabend in die Blues Garage zurück. Mit dem Konzert beendet die Wedemärker Band ihr Jubiläumsjahr. Die Besucher können sich daher auf Lieder aus 30 Jahren der Bandgeschichte freuen. Das Konzert an der Industriestraße 3–5 beginnt um 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5, in Langenhagen. Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 25 Euro.

Burgwedel: Die Großburgwedeler Band Loop lädt für Sonnabend zu ihrer alljährlichen „Party before Christmas“ in die Gaststätte am Markt, Am Markt 3, ein. Die Kultparty beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Burgwedel: Der Männergesangsverein Liederkranz Fuhrberg und der Männerchor Cellensia Celle laden für Sonnabend zum Adventskonzert ein. Unter der musikalischen Leitung von Naum Nusbaum beginnt das Konzert um 17 Uhr in der Ludwig-Harms Kirche in Fuhrberg. Der Eintritt ist frei.

Seit 33 Jahren führen Erwachsene aus Schwüblingsen und Umgebung das Labeser Krippenspiel im Tritonus auf. Quelle: privat

Uetze: Viele Kinder und Erwachsene aus Uetze-Schwüblingsen und den Nachbardörfern wollen das Labeser Krippenspiel im Tritonus in Schwüblingsen nicht missen. Seit 33 Jahren führen es Laiendarsteller am Vortag des vierten Advents im Tritonus, Beerbuschstraße 7, auf. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Vorstellungen, und zwar am Sonnabend ab 16.30 Uhr und ab 19 Uhr. Die Aufführungen dauern jeweils eine Stunde. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren bitten um eine Spende für Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.

Weihnachtsmärkte

Burgdorf: Der Weihnachtsmarkt auf dem Spittaplatz hat bis zum 29. Dezember für Besucher geöffnet. Die Öffnungszeiten finden Sie hier.

