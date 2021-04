Isernhagen

Seit rund vier Monaten befinden sich die Kindertagesstätten in Isernhagen im sogenannten Szenario C. Der Inzidenzwert der Region liegt weiterhin über dem kritischen Wert von 100 – demnach bleiben die Kitas geschlossen. Nur eine Notbetreuung bei einer maximalen Belegung von 50 Prozent pro Gruppe ist erlaubt. Der Druck auf die Kitas wächst. Inzwischen sind alle Notbetreuungsplätze vergeben, dennoch gehen täglich neue Anträge ein.

Urlaubstage sind in den Familien aufgebraucht

„Die Belastung in den Familien ist hoch“, sagt Kerstin Zühlke, Leiterin des Familienzentrums St. Margarete in Altwarmbüchen. Urlaubstage, Kinderkrankheitstage, Überstunden – die Möglichkeiten seien bei vielen nach so einer langen Zeit ausgeschöpft. „Viele Familien haben die Betreuung anfangs für ein paar Wochen regeln können und ihre Kinder trotz Anspruch zu Hause behalten, aber das ist jetzt vorbei“, so Zühlke.

Je länger der Lockdown dauere, desto mehr Anträge auf Notbetreuung gebe es – nicht zuletzt, weil sich auch viele Arbeitgeber nicht mehr kulant zeigten. Und doch: Plätze kann die Kita-Leiterin nicht mehr anbieten. „Wir haben gerade noch einmal alle Anträge geprüft, aber dadurch hat sich kaum etwas verändert“, sagt Zühlke. In der Überlegung sei nun, nachmittags vielleicht noch ein Extraangebot zu schaffen.

„Eine schwierige Situation für alle“

Das Problem kennt auch Marlies Kahle, Leiterin der AWO-Kita am Helleweg. „Unsere Notbetreuungsplätze sind alle vergeben“, bestätigt sie. Auch in ihrer Kita gebe es mehr Anträge als Plätze. Man könne nur immer wieder genau prüfen. „Das ist eine schwierige Situation für alle“, sagt sie, die ebenso wie Zühlke großes Verständnis für die Familien, aber eben keine Lösung hat.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Yvonne Dorsch, Leiterin der Kita St. Marien, hat ebenfalls einen Stimmungswechsel bemerkt. „Bis zu den Osterferien waren die Eltern sehr verständnisvoll und haben wirklich viel möglich gemacht“, lobt sie. „Doch jetzt ist die Luft raus.“ Vor allem Familien mit Vorschulkindern drängten darauf, ihren Nachwuchs kurz vor der Einschulung wieder in die Kita schicken zu können. „Und es gibt auch Eltern in systemrelevanten Berufen, die jetzt noch Anträge stellen.“ Diese würde die Kita prüfen, und im Zweifelsfall müsse man dann auch Kindern, die bereits in der Notbetreuung, aber weniger berechtigt sind, den Platz wieder wegnehmen.

Notbetreuung ist vollständig ausgelastet

Die Gemeinde Isernhagen merkt den wachsenden Druck in ihren kommunalen Kitas nicht weniger. „Die Notbetreuung ist in allen Einrichtungen vollständig ausgelastet“, heißt es aus dem Rathaus. „Neue Notbetreuungsanträge kommen nahezu täglich hinzu.“ Man könne nicht mehr allen Kindern einen Platz anbieten, sondern müsse über jeden neuen Antrag einzeln mit den Kita-Leitungen entscheiden.

„Teilweise gibt es Extraangebote für Vorschulkinder“, teilt die Gemeinde mit. Und man prüfe weiterhin, ob es noch Möglichkeiten gebe, die Notbetreuung auszubauen – dafür müssten aber ausreichend Räume und Personal zur Verfügung stehen. „Sobald wir weitere Plätze anbieten können, werden die Eltern auf der Warteliste von der Einrichtung informiert“. Die Möglichkeiten zur Erweiterung haben viele Kitas aber schon mit Blick auf zu wenig Räume nicht – so auch in K.B. „Und wir Erzieherinnen haben teilweise auch Kinder im Homeschooling, das macht es personell schwierig“, beschreibt Kita-Leiterin Dorsch das Problem.

Von Carina Bahl