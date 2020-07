Öffnungszeiten, Kurse, Duschen: Diese Lockerungen gibt es im Hallenbad Altwarmbüchen

Altwarmbüchen

Wann die völlige Normalität ins Hallenbad Altwarmbüchen zurückkehrt, das steht wegen der Corona-Pandemie noch in den Sternen. Gleichwohl bietet Geschäftsführer Stefan Otte nun Schwimmkurse für Kinder an, die auch sehr gut angenommen werden. „Das klappt gut – auch mit den Eltern“, sagt er und zieht eine positive Zwischenbilanz. Als eine weitere Stufe der Lockerungen soll ab Donnerstag, 6. August, die Öffnung der jeweils vier Damen- und Herrenduschen folgen.

Allgemeine Schwimmzeiten werden ausgeweitet

Mit der Inbetriebnahme der Duschen will Otte auch die Öffnungszeiten für den allgemeinen Badebetrieb ausweiten. Der Geschäftsführer plant, ebenfalls ab 6. August das Hallenbad montags, mittwochs und freitags von 7.30 bis 9.30 Uhr, dienstags sowie freitags von 18 bis 20 Uhr und sonnabends wie auch sonntags jeweils von 10 bis 14 Uhr zu öffnen. Allerdings bleibt die Zahl der Schwimmer, die sich gleichzeitig im Wasser tummeln dürfen, weiterhin auf zwölf begrenzt. Dabei setzt Otte auf ein bedachtes Handeln. Er will zwar etappenweise zur Normalität zurückkehren. Ob aber alles so sein wird wie vor der Corona-Krise, vermag Otte derzeit noch nicht zu sagen.

Anzeige

Noch sind die Duschen abgesperrt. Doch ab August liefern die Brausen wieder warmes Wasser für die Badegäste. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Weitere HAZ+ Artikel

Otte muss sich auch an die Verordnung der Landesregierung halten, die besagt, dass für einen Schwimmer sechs Quadratmeter im Becken zur Verfügung stehen müssen. Auch an den Abstandsregelungen von zwei Metern muss Otte festhalten. „Sicherheit geht vor“, äußert er dafür Verständnis. So auch bei den Schwimmkursen für Kinder. „Alles klappt gut“, sagt Otte. Für die Eltern der mindestens Fünfjährigen hat er Stühle im gebührenden Abstand aufgestellt, die Mütter und Väter tragen Mund-Nasen-Masken und haben Blickkontakt zu ihren Kindern. „Das muss in dem Alter auch so sein“, so der Geschäftsführer, der im März den Posten im Hallenbad an der Bernhard-Rehkopf-Straße übernommen hatte.

Mit Mund-Nasen-Masken und im gebührenden Abstand schauen die Eltern beim Schwimmkurs ihrer Kinder zu. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Ab Ende August gibt es wieder Aqua-Jogging-Kurse

Ein nächster Schritt folgt am Montag, 31. August: Ab dann bietet das Hallenbad wieder die beliebten Aqua-Jogging-Kurse an. Derzeit laufen die Anmeldungen online auf www.hallenbad-isernhagen.de. Die Resonanz ist laut Otte enorm. Das erweiterte Angebot kann sich aber wieder ändern. Keiner wisse, wie sich die Pandemie nach den Sommerferien weiter entwickele. „Alle reisen. Was dann kommt, weiß keiner.“

Der Geschäftsführer verfolgt das Ziel, den Belegungsplan künftig weiter zu optimieren. Ihm schwebt vor, nach den Ferien einen runden Tisch mit verschiedenen Gruppen ins Leben zu rufen – voraussichtlich mit dem Aufsichtsrat der Hallenbad-Betreiber GmbH, Vereinen, Schulen, der Politik sowie der Verwaltung. „Der runde Tisch könnte ein Instrument sein, um die Belegung des Hallenbades besser auszunutzen.“

Neben den Zeiten für Schulen und Sportschwimmer will er Schritt für Schritt mehr Angebote für die Öffentlichkeit anbieten. Allerdings sehen die derzeitigen Regelungen noch vor, dass nach jeder Gruppe Teile des Bads desinfiziert werden müssen. Diese Zeit falle dann für weitere Kurse weg, bedauert Otte. Sein Konzept sieht vor, dass zwei Gruppen wie etwa eine Schulklasse und ein Aqua-Kurs das Becken parallel nutzen. „Dann darf aber keine neue Corona-Welle kommen.“

Info: Am 6. August starten wieder Kinderschwimmkurse. Es gibt noch einige freie Plätze. Informationen gibt es per E-Mail an info@hallenbad-isernhagen.de.

Eckhard Bade, Aufsichtsratsvorsitzender des Hallenbades in Altwarmbüchen und zugleich Schwimmclub-Chef, macht sich Sorgen, wie es Bad weitergeht. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

SC-Vereinschef fordert Gleichbehandlung aller Sportler Während Hallenbad-Geschäftsführer Stefan Otte die Angebote in Schwimmbecken Schritt für Schritt ausweitet, hat Eckhard Bade, Aufsichtsratsvorsitzender und Chef des Schwimmclubs Altwarmbüchen, große Bedenken, wie es im Bad weitergeht. Mittlerweile dürften beim Fußball und anderen Sportarten 30 Leute gemeinsam trainieren. „Beim Schwimmsport ist die Zahl nach wie vor auf zwölf beschränkt“, ärgert sich der Aufsichtsratsvorsitzende, der in der aktuellen Regelung eine Benachteiligung des Schwimmsports gegenüber anderen Sportarten sieht. Unverständnis zeigt Bade auch beim „Gänsemarsch“ ins Bad, bei dem alle zwei Meter Abstand zueinander einhalten müssen. „Wir fühlen uns am Ende der Kette“, sagt Bade enttäuscht. Er vermisst klare Nutzungsregelungen für Hallenbäder vom Sozialministerium. Der Wiedereinstieg nach den Corona-Beschränkungen spiegelt die Auflagen von Ende März und Anfang April wieder. „Ich bin nicht der Leichtsinnige, aber etwas mehr muss möglich sein“, fordert Bade. Die mittlerweile beendete Schließung hatte dem Hallenbad ein Defizit in fünfstelliger Höhe beschert. Sollte sich das Defizit im nächsten Jahr wiederholen, weiß Bade nicht, wie er das Bad am Leben erhalten kann. Denn Veranstaltungen und volles Kursprogramm sind noch nicht erlaubt. Zudem fürchtet Bade – wenn man nicht ausreichende Schwimmzeiten für die Vereinsmitglieder anbiete – dass die Zahl von derzeit 325 Mitgliedern mindestens um 100 sinken werde. „Wir fühlen uns allein gelassen“, sagt Bade, der sich eine Gleichbehandlung aller Sportler wünscht.

Von Katerina Jarolim-Vormeier