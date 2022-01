Isernhagen N.B

Das Ehrenamt passt zu ihm: Der neue Ortsbürgermeister von Isernhagen N.B., Marco Zajac, lacht gern, hört aufmerksam zu, wenn er auf der Straße erkannt und in ein Gespräch verwickelt wird, trägt das Herz auf der Zunge. Bei seinen ersten offiziellen Besuchen zu 90. Geburtstagen habe er „auch mal was um die Ohren gekriegt“, berichtet er. Das gehöre aber dazu. „Ich muss ja erstmal reinwachsen und sehen, wo der Schuh drückt.“

Der neue Ortsbürgermeister von Isernhagen N.B. will seinen Job möglichst gut machen. Deshalb stehen jetzt auch Bau- und kommunales Haushaltsrecht auf dem Programm, für entsprechende Schulungen hat er sich schon angemeldet.

Fünf Jahre dauerte die Suche nach einem Haus

Beruflich ist Zajac in der Marktentwicklu: Wenn er nicht auf Reisen ist, befindet sich sein Büro in einer modernen Doppelhaushälfte in N.B. Fünf Jahre lang hatten seine Lebenspartnerin und er von Hannover aus ein geeignetes ländliches Zuhause gesucht und dieses im Jahr 2016 endlich am Gartenweg gefunden –passend zur Einschulung der Tochter.

In der neuen Heimat ankommen: Für den 49-Jährigen gehört dazu, sich für das Gemeinwesen engagieren zu wollen. Das habe er von seiner aus dem spanischen Galicien stammenden Mutter gelernt, die als Immigrantin in der Heide ein spanisches Kulturzentrum mit aufgebaut hat. Marco Zajac engagierte sich im Schulelternrat, im Schulvorstand, im Förderverein. „Wir haben sehr schnell Fuß gefasst und fühlen uns heute sehr wohl hier.“

Isernhagens Gemeindebürgermeister Mithöfer gab den Anstoß zur Kandidatur von Zajac

In der Politik ist Zajac ein Anfänger. Der CDU trat er erst 2020 bei, also nur ein Jahr vor seiner Kandidatur für den Ortsrat. Wäre der Anstoß, kommunalpolitisch aktiv zu werden, nicht von seinem „sehr guten Freund“ Tim Mithöfer gekommen, Isernhagens neuem christdemokratischen Gemeindebürgermeister, dann hätte es auch eine andere Partei in der Mitte sein können, outet sich der neue Ortsbürgermeister als Nicht-Parteisoldat.

Vom Ortsrat, der ihn Ende November nach „Gesprächen auf Augenhöhe“ ohne Gegenstimme ins Amt gehievt hat, bekam er einen Vertrauensvorschuss. Schon davor hatte Vorgänger Günter Leydecker (SPD) sich mit dem CDU-Mann zusammengesetzt, um ihm den Einstieg zu ebnen. Ein gutes Miteinander und faire Aufgabenteilung sollen den Stil der Wahlperiode prägen, das ist dem Neuen nach eigener Aussage wichtig.

Ohne lebendige Mitte ist N.B. nur ein Ort zum Durchfahren

Ein ererbtes Topthema steht für das Dorfparlament weiter im Mittelpunkt: die Sorge um den Erhalt des Nahversorgers in der Ortsmitte. Ein zentraler Platz in Verbindung mit Einkaufsmöglichkeiten sei unverzichtbar, wenn N.B. nicht ein „Durchfahrtort“ werden solle, warnt Zajac. Persönlich wolle er sich in die Gespräche mit Betreibern und Investoren einbringen. Der vorhandene Nahversorger sollte „unter Berücksichtigung der bestehenden Potenziale auch auf benachbarten Grundstücken am Standort gehalten werden“, empfiehlt dazu das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK). Das sieht Zajac genauso und hofft auf visionäre Ideen.

Das ist Isernhagen N.B. Die Niedernhägener Bauerschaft ist nach H.B. die zweitgrößte in der Gemeinde Isernhagen. Nach deren aktuellen Zahlen leben dort 2844 Menschen – davon 526 Kinder und Jugendliche und 848 Bürgerinnen und Bürger, die älter als 60 Jahre sind. Entwicklungspotenzial hat das Altdorf nur noch wenig: Aufgrund des Siedlungsbeschränkungsbereichs und der Nähe zum Flughafen gibt es keine Flächen mehr für Baugebiete. Dafür ist das Dorf aber bestens versorgt: Die Grundschule Auf den Windmühlenberge samt Bücherei befindet sich ebenso in N.B. wie das Standesamt und die Bürgerbüronebenstelle in der Begegnungsstätte Buhrsche Stiftung. Auch der Jugendtreff ist direkt dahinter beheimatet. Der NP-Markt sichert die Nahversorgung im kleinen Zentrum nebst anderen Geschäften. Zudem befindet sich mit dem Wöhler-Dusche-Hof auch das Bauernhausmuseum in N.B. Die Wahlbeteiligung lag im September in N.B. bei 61,52 Prozent. Die CDU stellt mit vier Mandaten die absolute Mehrheit im siebenköpfigen Gremium. Neben Ortsbürgermeister Marco Zajac (CDU) haben auch Heinrich Bätke (CDU), Ann-Kathrin Katz (CDU), Melanie Gerns (CDU) sowie Gudrun Krone-Höpfner (SPD), Karsten Kowala (FDP) und Anke Schmidt (Grüne) einen Sitz erhalten.

In puncto Verkehr würden die Bewohner des Ortsteils schon seit Jahren vertröstet, bringt Zajac eins der Hauptprobleme in N.B. auf den Punkt. Für Fußgänger fehlten Möglichkeiten, die viel befahrene Regionsstraße sicher zu überqueren, ganz zu schweigen von sicheren Radwegen. Handlungsbedarf sieht Zajac auch beim öffentlichen Nahverkehr. Einen Ringbus, den das ISEK-Gutachten zur Verbesserung der Anbindung an Altwarmbüchen nennt, würde er selbstverständlich begrüßen. Aber zur E-Mobilität fehlten ihm Aussagen.

Ganztagsschule als „Leuchtturmprojekt“

Mit der gemeindeweit einzigen Ganztagsgrundschule verfüge N.B. auf dem Windmühlenberge über ein Leuchtturmprojekt, das der Ortsrat weiter nach Kräften unterstützen werde. Wegen des teuren Wohnraums müssten in den allermeisten Familien beide Elternteile arbeiten und seien darauf angewiesen. Dass in N.B. bezahlbarer Wohnraum für junge Familien in größerem Umfang entstehen könnte, da macht er sich keine Illusionen. Dafür bleibe nur eine Nachverdichtung in Baulücken, und das, wie im ISEK-Konzept gefordert, möglichst behutsam, damit das bäuerliche Erbe des Dorfes sichtbar bleibt.

Vereine sind die DNA des Dorfs

Mit der Buhrschen Stiftung und dem Wöhler-Dusche-Hof verfüge N.B. über zwei echte Juwele, die es zu bewahren gelte. Zur DNA des Ortes gehörten außer historischem Fachwerk aber auch die Vereine. Zu ihnen werde das Ortsratsteam ein gutes Miteinander pflegen, verspricht Zajac. Auch das wegen der Pandemie mehrfach ausgefallene Kaffeetrinken mit den Senioren solle möglichst bald nachgeholt werden. „Ansprechpartner für die Menschen sein“, das stehe auf seiner Agenda ganz oben. „Wir werden als Ortsrat sichtbar sein“, auch das hat der neue Ortsbürgermeister sich für seine erste Amtszeit vorgenommen. Der 49-Jährige erwartet fünf spannende Lehrjahre, die Unterstützung seiner Familie für das zeitaufwendige Ehrenamt habe er.

Von Martin Lauber