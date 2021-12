Isernhagen F.B

Der kleinste Ortsteil Isernhagens hat nun auch tatsächlich den kleinsten Ortsrat: Weil Kathrin Kühling, die für die Grünen in den Ortsrat F.B. gewählt worden war, nach der Wahl weggezogen ist, musste das neue Gremium bei seiner konstituierenden Sitzung am Dienstagabend als erste Amtshandlung sich selbst schrumpfen. Denn die Grünen hatten keinen Nachrücker auf der Liste. Fortan gibt es also nur noch vier Mandate im Ortsrat der Farster Bauerschaft.

Angela Leifers (CDU) bleibt Ortsbürgermeisterin in F.B.

Mit absoluter Mehrheit und drei Sitzen ist darin die CDU vertreten. Neben Angela Leifers gehören Dirk Schnehage und Bastian Auerbach zum CDU-Team. Für die SPD sitzt als Einzelkämpferin Silke Dorn im Ortsrat. Alte und auch neue Ortsbürgermeisterin in F.B. ist Angela Leifers (CDU). Die Wahl verlief einstimmig, ebenso wie beim Stellvertreterposten, der an Dirk Schnehage ging.

„Wir alle sind ein wenig überrascht, dass wir uns heute in Präsenz treffen müssen“, sagte Leifers. Aber das ausgerufene Ende der pandemischen Lage in Deutschland lasse eine virtuelle Sitzung nicht mehr zu. „Wir brauchen wohl keine Meinungen darüber austauschen. Ich denke, wir sehen das alle ähnlich“, sagte Leifers. Und so waren die Abstände in der Scheune des Isernhagenhofs dann auch besonders groß gewählt – die Maske blieb bis auf ein kurzes Foto und bei Redebeiträgen durchgängig auf dem Gesicht. Es war zudem die erste politische Sitzung unter der 3-G-Regel.

Und doch: Der Vorteil einer Präsenzsitzung zeigte sich bereits bei der Wahl der Ortsbürgermeisterin. Es war dann eben doch alles ein wenig persönlicher. „Ich danke allen für ihr Vertrauen und auch den Wählern für die vielen Stimmen“, sagte Leifers mit gebrochener Stimmung und ein paar Tränchen im Auge. „Es tut mir leid, ich bin wirklich gerührt.“ Dass das Amt der Ortsbürgermeisterin für sie eine Herzensangelegenheit ist, unterstrich nicht nur diese Reaktion, sondern auch die CDU-Vorsitzende Anja Moch. „Wir sind so froh, dass wir dich hier in F.B. haben. Der Ort hat es wirklich gut mit dir.“ Applaus für die Wiederwahl gab es diesmal auch lautstark – und nicht mehr in Form virtueller Smiley-Hände.

K113: Sanierung soll 2022 endlich beginnen

Wie hartnäckig Leifers sich für die Belange des kleinsten Isernhagener Ortsteils einsetzt, zeigten auch die folgenden Themen der Sitzung. Bei der Region hatte sie noch vor der Sitzung telefonisch Druck gemacht, damit diese endlich die K113 saniere. Tatsächlich sei der Baubeginn für 2022 geplant, teilte denn auch Isernhagens Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) mit. „Und ich werde mir jetzt monatlich von der Region bestätigen lassen, dass es dabei bleibt.“ Auch der Bau des neuen Feuerwehrhauses an der Möllerstrift soll 2022 endlich starten. „Mit einer Fertigstellung ist in der 40. Kalenderwoche 2023 zu rechnen“, erläuterte Mithöfer.

„Wir haben viel in den vergangenen fünf Jahren geschafft, und ich wünsche mir, dass wir so weiterarbeiten“, sagte Leifers. Ein Punkt, den sich der Ortsrat F.B. mit seiner Hartnäckigkeit garantiert auf die Fahnen schreiben kann, ist die neue Kita in der Alten Schule – die erste und einzige im Dorf. „Wir suchen immer noch einen Namen für die Kita und alte Fotos des Gebäudes“, sagte Leifers. Wer Vorschläge und Bilder habe, könne sich in der Kita oder aber bei ihr melden.

Senioren erhalten kleine Geschenke als Ersatz für Adventsfeier

Wie in anderen Ortsteilen entschied sich auch das Gremium in F.B., die Adventsfeier für Senioren abzusagen. Eine Alternative soll es aber wie im vergangenen Jahr geben. „Wir werden wieder Adventstüten für alle Senioren packen und ihnen vorbeibringen“, kündigte Leifers an. Ein klarer Vorteil des kleinen Dorfes: In F.B. kann die Ortsbürgermeisterin noch jeden besuchen, ob zu Weihnachten, zum runden Geburtstag oder zum Ehejubiläum – „in Altwarmbüchen müsste dafür wohl einer jeden Tag unterwegs sein.“

Von Carina Bahl