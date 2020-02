Ortsrat Isernhagen K.B.: Norma Remmer folgt auf Christian Schröder

Isernhagen K.B

Im Ortsrat Isernhagen K.B. steht ein personeller Wechsel an: Als Ersatz für den ausgeschiedenen Christian Schröder schickt die CDU Norma Remmer in das Gremium. Vollzogen wird die Ablösung in der Sitzung am Dienstag, 18. Februar, im Aufenthaltsraum der Feuerwehr, An der Marienkirche 1. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.

Der Grund für sein Ausscheiden sei „rein altersbedingt“, sagt Schröder. Bei der nächsten Kommunalwahl 2021 sei er dann 69 Jahre alt, „da wäre ich eh nicht mehr angetreten“. Jetzt sei es eine gute Gelegenheit, Platz für eine jüngere Parteikollegin zu machen. Seine Nachfolgerin Norma Remmer war über ein Mentoring-Programm zur CDU gekommen, Schröder lobt sie als „sehr engagiert“. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im CDU-Ortsverband Isernhagen Dörfer.

2016 wollte Schröder Ortsbürgermeister in K.B . werden

Christian Schröder war bei der Kommunalwahl 2016 als Ortsbürgermeister-Kandidat der CDU für K.B. angetreten. Als er merkte, dass der Rückhalt im neu zusammengesetzten Gremium mit nur zwei CDU-Mitgliedern bei Matthias Kenzler ( FDP) lag, stellte er seine Ambitionen vor einer möglichen Kampfkandidatur zurück und begnügte sich mit dem Posten des stellvertretenden Ortsbürgermeisters. 2019 hatte er das Votum seiner Ortsratskollegen heftig kritisiert, dass die Einmündung der Heinrich-Könecke- in die Dorfstraße zu einem Verkehrskreisel umgebaut werden sollte.

Inhaltlich geht es in der Ortsratssitzung um die für dieses Jahr geplanten Straßensanierungen im Gemeindegebiet und Sachstandsberichte zur Sanierung der K113, des Radwegs an der K114 und den offenen Bücherschrank.

Von Frank Walter