Hannover

Die Autobahnpolizei Hannover hat Ostermontag auf der Autobahn 7 eine verletzte Waldohreule gerettet. Nach Angaben eines Behördensprechers saß der Greifvogel zwischen Altwarmbüchen und Kirchhorst auf dem Standstreifen. „Vermutlich war er zuvor mit einem Auto oder Lkw zusammengeprallt“, sagt Martin Richter. Das durch den Regen völlig durchnässte Tier war orientierungslos und kam in eine Wildtierstation.

Ein aufmerksamer Autofahrer hatte die Eule gegen 10.15 Uhr unmittelbar vor dem Kreuz Hannover-Kirchhorst in Fahrtrichtung Süden entdeckt. Als die Polizeibeamten auf den Vogel zugingen, merkten sie sofort, dass er verletzt war. „Die Eule konnte nicht mehr wegfliegen oder hüpfen“, sagt Richter. Polizeikommissaranwärter Josh Schmeichel näherte sich daraufhin behutsam von der Seite und konnte das Tier in eine mit Stoff ausgepolsterte Kiste setzen. Die Beamten brachten den Greifvogel zur Wildtierstation Sachsenhausen im Kreis Schaumburg.

Eule wird wieder aufgepäppelt

„Die Eule hat eine Schramme am Schnabel und war vermutlich durch den Aufprall orientierungslos“, sagt die dortige Tierpflegerin Franziska Bergen der HAZ. Weil die Eule nach dem Unfall im Regen saß, war ihr Gefieder zudem so nass, dass sie nicht mehr fliegen konnte. Ein anfänglich vermuteter Bruch eines Flügels stellte sich bislang nicht heraus, ein Tierarzt wird die Waldohreule am Dienstag näher untersuchen. Der untergewichtige Vogel soll nun aufgepäppelt und später wieder in die Wildnis entlassen werden.

Von Peer Hellerling