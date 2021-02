Isernhagen

Die Polizei ermittelt nach drei Unfällen im Isernhagener Gemeindegebiet wegen Fahrerflucht: Jedes Mal hat sich der Unfallverursacher nicht um den Schaden gekümmert und ist davongefahren. Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, hat ein Autofahrer mutmaßlich beim Rangieren einen VW Polo auf einem Anwohnerparkplatz an der Bothfelder Straße touchiert. Der Schaden im hinteren linken Bereich des Kleinwagens beläuft sich laut Polizei auf 1000 Euro.

Unbekannte rammen Zaun in Kirchhorst und Auto in H.B.

In Kirchhorst ist ein Unfallfahrer geflüchtet, nachdem er zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr gegen einen Holzzaun an der Straße Glockenheide gefahren war. Der Schaden in diesem Fall beläuft sich auf 200 Euro. Und auch in Isernhagen H.B. krachte es am Mittwochabend: Zwischen 19 und 22.10 Uhr fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Wagen gegen einen Opel Karl, der am Straßenrand des Hainhäuser Weges abgestellt worden war. Die komplette linke Fahrzeugseite des Opel hat nun Kratzer und Dellen – auf 1000 Euro schätzt die Polizei den Schaden.

Hinweise zu allen drei Fahrerfluchten nimmt das Kommissariat unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Carina Bahl