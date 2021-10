Isernhagen F.B

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Isernhagen F.B. sind am Dienstagnachmittag eine Reiterin und ihr Pferd verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 25-Jährige um 16.55 Uhr auf der Tilkentrift, einer Seitenstraße der Ortsdurchfahrt, die Kontrolle über ihr Pferd verloren. Dieses rannte in der Folge auf die Hauptstraße.

Eine 62-Jährige in ihrem Opel konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Pferd stürzte samt Reiterin – beide wurden dabei verletzt. Die 25-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, ein Tierarzt kümmerte sich um das Pferd. Am Opel entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, teilte die Polizei mit.

Von Carina Bahl