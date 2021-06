Isernhagen H.B

Erneut haben Diebe in Isernhagen einen hochwertigen Wagen gestohlen. 2020 wurden insgesamt 15 Autos im Gemeindegebiet gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verschwand nun an der Straße Vor dem Graben ein grauer BMW, der unter einem Carport vor dem Wohnhaus stand. Der Tatzeitraum liegt zwischen vergangenem Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr. Bisher fehlt von den Autodieben jede Spur. Der Zeitwert des Fahrzeuges soll sich laut Polizei auf rund 42.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich im zuständigen Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl