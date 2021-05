Kirchhorst

Bisher Unbekannte haben zwischen Sonnabend, 15. Mai, und Pfingstmontag versucht, die Tür eines Hochstandes an der Moorstraße in Kirchhorst-Stelle aufzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch, wie die Polizei mitteilt. Jedoch verschwanden im selben Zeitraum in der Nähe des Hochstandes zwei Wildkameras. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich im zuständigen Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl