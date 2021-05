Altwarmbüchen

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls: Am Sonntagnachmittag soll gegen 16.30 Uhr ein bisher Unbekannter am Altwarmbüchener See in Höhe der DLRG-Station eine Besuchergruppe am Badestrand in ein Gespräch verwickelt und dabei unbemerkt etwas gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, habe die Gruppe kurz nach dem Gespräch bemerkt, dass ein Blitzgerät der Marke Nikon aus einer Kameratasche verschwunden sei. Die Schadenshöhe liegt bei 25 Euro.

Der Mann soll circa 1,75 Meter groß, circa 48 Jahre alt und mit einer hellbraunen Lederjacke und dunkler Jeans bekleidet gewesen sein. Laut Zeugen hat er längere, graue, strohige Haare und spricht Hochdeutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05139) 99 10 entgegen.

Von Carina Bahl