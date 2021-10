Altwarmbüchen

Die Polizei hat am Sonntagabend zwei junge Männer gefasst, die in die Kleingartenanlage an der Lahriede in Altwarmbüchen eingebrochen waren. Eine der Parzellen auf dem Gelände war mit einem Bewegungsmelder samt Kamera gut gesichert gewesen – der Besitzer bekam per Handy somit direkt eine Nachricht, als die beiden Täter sich auf der Parzelle zu schaffen machten.

Polizei fasst Männer mir Einbruchswerkzeug

Der Mann alarmierte die Polizei, die kurz nach 19 Uhr den 18-Jährigen und den 19-Jährigen noch vor Ort antreffen konnte. Laut Polizei waren beide mit Werkzeug in der Kleingartenanlage unterwegs. Im Nachhinein wurde Aufbruchspuren an Schlössern einer weiteren Parzelle bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und versuchtem Einbruch. Die Ermittlungen dauern an.

Von Carina Bahl