Altwarmbüchen

Über ein Dachfenster sind Unbekannte an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen in Höhe der Straße Am Sportplatz in eine Wohnung eingestiegen. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag zwischen 17 Uhr und Mitternacht.

Was genau gestohlen wurde, steht laut Polizei noch nicht fest. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Polizei in Großburgwedel melden.

Von Sandra Köhler