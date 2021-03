Neuwarmbüchen

Ein Paketbote ist nach einem Hundebiss in Neuwarmbüchen am Sonnabend ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 33-Jährige gegen 12.15 Uhr ein Paket zustellen wollen, als der Hund, der zu diesem Zeitpunkt von seinem 65-jährigen Herrchen beaufsichtigt wurde, dem Boten auf einmal in den Unterschenkel biss. Bei dem Hund handele es sich um einen Terrier-Collie-Mischling. Es soll zu keinen nennenswerten Verletzungen gekommen sein, heißt es aus dem zuständigen Kommissariat Großburgwedel. Der Paketbote sei aber vorsorglich in eine Klinik gefahren worden. Gegen den Besitzer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von Carina Bahl