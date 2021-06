Kirchhorst

Einen Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro hat ein Unfall am Dienstagnachmittag in Kirchhorst verursacht. Gegen 14.30 Uhr war eine 32-Jährige in ihrem VW auf der Steller Straße in Richtung Autobahn 7 unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam das Fahrzeug in der Nähe des Abzweigs nach Neuwarmbüchen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort touchierte der VW erst seitlich einen Mercedes und rammte schließlich einen weiteren Mercedes am Fahrbahnrand so stark, dass dieser auf einen davorstehenden Golf geschoben wurde. Die 32-jährige Unfallfahrerin wurde bei der Karambolage verletzt und musste letztlich ins Krankenhaus gebracht werden. Hinweise zum Unfall erbittet die Polizei unter Telefon (05139) 9910.

Von Carina Bahl