Isernhagen N.B

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagabend ein Mädchen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Siebenjährige gegen 17.30 Uhr mit einem gleichaltrigen Mädchen dabei, an der Fußgängerampel im Zentrum von N.B. die Ortsdurchfahrt auf dem Fahrrad zu überqueren – bei Grün. Ein 77-Jähriger in seinem VW übersah aber offenbar die für ihn rote Ampel.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Polizei gab der Mann an, aufgrund der tief stehenden Sonne die Ampel nicht erkannt zu haben. Es kam zum Zusammenstoß, wobei eines der beiden Mädchen leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Von Carina Bahl