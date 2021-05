Isernhagen H.B

Die Polizei ermittelt im Fall einer Sachbeschädigung in Isernhagen H.B. Am Sonnabend sahen Zeugen gegen 23.12 Uhr, wie ein Mann mit seinem Fahrrad die Sonnenallee in Richtung Rosenstraße befuhr. Der bisher Unbekannte stellte sein Fahrrad ab, ging über die Straße und trat dann unvermittelt mit dem Fuß gegen den Außenspiegel eines dort abgestellten VW Polo. Anschließend flüchtete er. Die Schadenshöhe steht nicht fest. Der Polizei liegen keine Hinweise vor, weshalb der Mann seine Aggression gegen dieses Fahrzeug richtete. Weitere Zeugen sollten sich daher im Kommissariat unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl