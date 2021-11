Altwarmbüchen

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend auf dem Gelände des Schulzentrums Isernhagen am Helleweg in Altwarmbüchen randaliert. Wie die Polizei mitteilt, zerstörten die Täter dabei einen Außentisch. Dessen Beine waren in den Boden einbetoniert – dennoch rissen die Unbekannten diese heraus und beschädigten so auch die Tischplatte.

Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Der Tatzeitraum soll zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonnabend, 10.20 Uhr, liegen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05139) 9910.

Von Carina Bahl