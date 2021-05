Altwarmbüchen

Rund um das Zentrum in Altwarmbüchen gibt es aktuell offenbar eine Serie von Trickdiebstählen: Nach zwei Taten in den vergangenen Wochen hat nun erneut ein Senior mehrere Hundert Euro bei einem sogenannten Wechseltrick eingebüßt.

Unbekannter möchte 2 Euro gewechselt haben und stiehlt Geld

Wie die Polizei mitteilt, war der Rentner am Sonnabend an der Straße Fuchsklint in Altwarmbüchen unterwegs, als er gegen 10.40 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen und gebeten wurde, ihm 2 Euro zu wechseln. Im Anschluss an den Wechselvorgang bemerkte der Senior, dass ihm mehrere Hundert Euro im Portemonnaie fehlten, die er zuvor von der Bank abgeholt hatte. Den Dieb beschreibt das Opfer als circa 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dick und mit dunklen Haaren. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Tat erinnert an zwei Wechseltrickdiebstähle von Ende April: Damals wurden binnen weniger Tage zwei Rentner an der Stettiner und Königsberger Straße in Altwarmbüchen auf dieselbe Art um Hunderte Euro erleichtert. Auch sie hatten diese zuvor von der Bank abgeholt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05139) 9910.

Von Carina Bahl