Altwarmbüchen

Polizei- und Krankenwagen haben die Altwarmbüchener auf der Hannoverschen Straße seit Mittwoch mehrfach sehen müssen: Gleich drei Verkehrsunfälle mit Verletzten ereigneten sich dort an zwei Tagen.

Zusammenstoß an Kreuzung zur Bothfelder Straße

Am Mittwoch, 18. August, gegen 17.50 Uhr wollte eine 38-Jährige mit ihrem Toyota von der Hannoverschen Straße nach links in die Bothfelder Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 83-Jährigen in einem Volvo in der Gegenrichtung, der Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 38-Jährige und die 81-jährige Beifahrerin im Volvo erlitten dabei Prellungen und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 5000 Euro.

Autofahrer übersieht Radfahrer

Am Donnerstag der nächste Unfall: Gegen 8 Uhr übersah ein Autofahrer in seinem Renault beim Abbiegen von der Isernhagener auf die Hannoversche Straße einen Radfahrer, der in Richtung Hannover unterwegs war. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer stürzte und leicht am Sprunggelenk verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad beläuft sich laut Polizei auf 150 Euro.

Mercedes schleudert gegen Baum am Fahrbahnrand

Deutlich höher fällt der Sachschaden bei den dritten Unfall aus. Am Donnerstag gegen 15.20 Uhr geriet ein Mercedes-Fahrer auf regennasser Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schleudern, kam von der Hannoverschen Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann klagte im Anschluss über Rippenschmerzen und kam ins Krankenhaus. An seinem Mercedes entstand ein Schaden von 12.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Von Carina Bahl