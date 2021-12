Neuwarmbüchen/Kirchorst

Auf der K 116 zwischen Kirchhorst und Neuwarmbüchen ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 78-Jährige mit ihrem BMW gegen 16.40 Uhr aus Kirchhorst kommend nach links zur Gartenstadt Lohne abbiegen. Laut ihrer Aussage hatte die 38-jährige Fahrerin eines Skodas im Gegenverkehr ebenfalls per Blinker angezeigt, dorthin abbiegen zu wollen. Die ältere Frau fuhr daher auf die Gegenfahrbahn an, in der Annahme, das Auto im Gegenverkehr würde abbiegen. Dem war aber nicht so. Der Skoda fuhr geradeaus, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 38-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Carina Bahl