Altwarmbüchen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf dem Parkplatz des Porta-Möbelhauses an der Opelstraße in Altwarmbüchen. Am Dienstagabend sind dort zwei Fahrzeuge kollidiert. Verletzt wurde niemand, aber der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro, teilt das Kommissariat mit.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte gegen 18.45 Uhr ein 77-Jähriger in seinem Skoda samt Anhänger nach links in eine Parklücke einbiegen. Als er dafür nach rechts ausholte, wurde er links von einem 42-Jährigen in einem Transporter Fiat überholt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeug beschädigt wurden. Laut Polizei machen die Beteiligten nun aber unterschiedliche Angaben zu den detaillierten Abläufen des Verkehrsunfalls. Zeugen sollten sich daher im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl