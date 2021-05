Altwarmbüchen

Weil eine Ampel derzeit gewartet wird, sind am Donnerstagvormittag auf der Kreuzung Daimler-/Opelstraße in Altwarmbüchen zwei Autos zusammengestoßen. Ein 63-jähriger Autofahrer war mit seinem VW auf der Daimlerstraße unterwegs, als sich aus der Opelstraße 49-Jähriger in einem VW Transporter näherte, wie die Polizei berichtet. Der Transporter hatte Vorfahrt, was der 63-Jährige jedoch ignorierte. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Fahrer blieben unverletzt, allerdings zog sich ein 33-jähriger Beifahrer im Transporter leichte Blessuren zu. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Sie konnten nicht mehr weiterfahren. Die Polizei gibt den Schaden mit 18.000 Euro an.

Von Thomas Oberdorfer