Isernhagen F.B

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Isernhagen F.B. ist am Montagnachmittag ein 13-jähriger Junge verletzt worden. Eine Opel-Fahrerin hatte den Radfahrer aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen, teilt die Polizei mit. Der 13-Jährige wollte gerade den Zebrastreifen vor der neuen Kita überqueren, als es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde er am rechten Arm verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Von Carina Bahl