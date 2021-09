Isernhagen H.B

Unfall auf der Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B.: Ein 53-Jähriger in einem Mercedes Sprinter hat am Sonntag beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Der Mann war auf der Ortsdurchfahrt in Richtung N.B. unterwegs und wollte nach links in den Sieversdamm einbiegen. Dabei nahm er gegen 11.25 Uhr dem Biker die Vorfahrt. Es kam zur Kollision, wobei der 22-Jährige mit seinem Motorrad stürzte und sich am Rücken verletzte. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch beim Sprinter-Fahrer fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Der 53-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Beim Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Von Carina Bahl