Neuwarmbüchen

Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Einbruchs in ein Wohnmobil in Neuwarmbüchen. Unbekannte haben zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, das Kunststofffenster des Wohnmobils aufgebrochen, das zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand der Straße Auf dem Kley in der Gartenstadt Lohne abgestellt war. Im Fahrzeug entdeckten Besitzer und Polizei jedoch keine offensichtlichen Veränderungen. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Zeugen sollten sich im zuständigen Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl