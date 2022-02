Isernhagen N.B.

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Am Ortfelde in Isernhagen N.B. einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter zwischen 14 und 18 Uhr über das rückwärtige Grundstück gelangt und hatte dort vergeblich versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Zeugen bemerkten gegen 17.45 Uhr zwei verdächtige Personen auf dem Grundstück, sie gehen davon aus, dass es Jugendliche waren. Ob es einen konkreten Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch gibt, werde noch geprüft, teilt die Polizei. Um weitere Zeugenhinweise wird daher unter Telefon (05139) 9910 gebeten.

Von Carina Bahl