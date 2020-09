Isernhagen H.B

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Isernhagen H.B. Am Hainhäuser Weg ist ein blauer VW Polo beschädigt geworden, der dort am Straßenrand abgestellt worden war. Laut Polizei muss sich der Unfall zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, ereignet haben.

Am Dienstagvormittag entdeckte der Besitzer des Polos am hinteren linken Kotflügel seines Autos mehrere Dellen und Kratzer – vom Verursacher fehlte jede Spur. Aller Wahrscheinlichkeit nach muss der Unfallflüchtige den Hainhäuser Weg in Richtung Feldmark befahren haben. Den Schaden am Polo schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Zeugen, die den Unfall bemerkt haben, sollten sich im zuständigen Polizeikommissariat in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl