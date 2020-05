Isernhagen H.B

Unbekannte haben an zwei geparkten Autos in Isernhagen H.B. die Abstandssensoren aus den Frontstoßstangen ausgebaut und gestohlen. Bei beiden Fahrzeugen handelte es sich um BMW der Fünfer-Reihe. Schon mehrfach hatte es in den vergangenen Monaten ähnliche Taten im Gemeindegebiet gegeben.

Am Kreugers Weg schlugen die Täter zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, zu, an der Straße Auf der Heide zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 10.000 Euro. Sie hofft nun, dass Einwohnern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an die Polizei wenden.

Von Frank Walter