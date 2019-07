Isernhagen F.B./K.B./N.B

Am helllichten Tag hat die Polizei einen betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge hatte am Dienstag gegen 15.30 Uhr im Bereich Hauptstraße/Ecke Lohner Weg in Isernhagen F.B. eine Streifenwagenbesatzung auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht. Dieser sei in Schlangenlinien in Richtung K.B. gefahren und mit seinem Wagen dabei auch in den Gegenverkehr geraten, so der Zeuge.

Die Polizisten konnten den Mann wenige Minuten später auf der Straße Am Ortfelde in N.B. stoppen. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen für die Uhrzeit gerade beachtlichen Wert von 1,99 Promille. Spätestens ab 1,1 Promille gelten Fahrer als absolut fahruntüchtig.

Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und nahmen den Mann mit zu einer Blutprobe. Er wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Von Frank Walter