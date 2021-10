Altwarmbüchen

Einen handelsüblichen Burger bereiten Restaurants in der Regel mit einem Rindfleisch-Patty zu. Es gibt aber auch vegane Varianten. Das haben die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler des Gymnasiums Isernhagen in ihrer Projektwoche zum Thema Klima und Umwelt ausprobiert. Wie stellt man aber einen fleischlosen Klops klimafreundlich her? Ein entsprechendes Rezept hatte Diplompädagogin Sabine Meyer vom Bildungswerk Kronsberghof aus Hannover mitgebracht.

Laurenz (links) und Sami braten vegane Bouletten. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Gymnasiasten kochen klimafreundlich

Wodurch lässt sich das Fleisch also ersetzen? Durch Kidneybohnen, Haferflocken, geschroteten Leinsamen, feingehackte Möhren und Champignons beispielsweise. Mit Thymian, Paprika, Zwiebeln und Salz schmeckten die Zehntklässler die Teigmasse in der Schulküche schließlich ab. „Die veganen Bouletten schmecken ein wenig wie Kartoffelpuffer“, sagte der 15-jährige Emil.

Nach den fleischlosen Plätzchen ging es an die Brötchen – ebenfalls mit gesundem Dinkelmehl und veganer Hafermilch zubereitet. „Mit der Herstellung dieses Burgers, bei dem saisonale, regionale und fair erzeugte und gehandelte Produkte verwendet werden, haben die jungen Köche einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz geleistet“, bilanzierte Meyer.

Wie klimafreundliches Kochen funktioniert, erfuhr auch die andere Hälfte der 10a – anhand von Lasagne. Gymnasiast Cyprian hat bei seiner Recherche herausgefunden, dass die Verwendung Halbfettmargarine besser sei als Margarine. Auch die Vollkornpasta sei besser fürs Klima. Und Mitschülerin Ashira erfuhr, dass man statt Rinderhack lieber Hähnchenfleisch verwenden sollte. „Für die meisten von uns ist es was Neues“, sagte Mitschülerin Linda über das klimafreundliche Essen und Kochen.

Emil präsentiert die veganen Burger-Pattys. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Alle Jahrgänge haben eigene Projekte

Wer nicht kochte, machte Ausflüge in der Projektwoche – beispielsweise in die Eilenriede als „grüne Lunge einer Großstadt“ oder ins Klärwerk Herrenhausen. Zudem gab es Workshops über Konsum, Upcycling und Zero Waste. „Uns ist wichtig, dass die Projektwoche viele Praxisanteile hat und die Schüler nachhaltig mit Händen lernen“, sagte Karin Buß, Koordinatorin der Sekundarstufe I. Unterdessen setzten die Jahrgänge fünf, sechs und acht in der Projektwoche soziale Schwerpunkte. Die Siebtklässler wiederum befassten sich mit dem Thema Gesundheit und die neunten Klassen mit Sucht- und Gewaltprävention. Mit so viel neuen Erkenntnissen können die Ferien nun starten – und manch ein Schüler kocht für seine Familie dann vielleicht mal etwas ganz anderes.

Von Katerina Jarolim-Vormeier