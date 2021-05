Altwarmbüchen/Kirchhorst

Den Radweg entlang der K112 zwischen Altwarmbüchen und Kirchhorst, der über die Autobahnbrücke und die Anschlussstelle zur A7 führt, halten nicht nur Isernhagens Politiker und der ADFC für gefährlich. Im Sommer hatte sich die elfjährige Kheiria an den Ortsrat Kirchhorst gewandt und ihren Beinaheunfall geschildert – mit der Bitte, sich um die Gefahr zu kümmern. Das taten die Politiker auch und forderten die Gemeinde auf, gemeinsam mit den zuständigen Behörden die Querungen auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen. Ein Vor-Ort-Termin kam jetzt laut Gemeinde aber zu dem Ergebnis: Erst einmal wird doch nichts geändert.

Vor allem für Kinder, die den Radweg nutzen, um zum Schulzentrum in Altwarmbüchen zu kommen, hätten die Politiker gern eine Lösung gehabt. Die Radfahrer müssen an den Anschlussstellen den Autos Vorfahrt gewähren – und damit mehrere Spuren sowie die Fahrzeuge, die von der Autobahn kommen, im Blick behalten. Seit vielen Jahren gibt es Diskussionen darum.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Früher hatten Radfahrer an der A7-Anschlussstelle Vorfahrt

Früher führte der Radweg direkt an der K112 entlang und räumte den Fahrradfahrern Vorfahrt ein. Region und Autobahn GmbH erinnerten beim Vor-Ort-Termin jedoch daran, dass das vermehrt zu kritischen Situationen und Unfällen geführt habe. Aus diesem Grund wurde der Radweg beim Neubau der Autobahnbrücke auch von der Straße weggeführt – mit dem Ergebnis, dass Radfahrer nun an den Anschlussstellen nicht mehr vorfahrtberechtigt sind. Das Gefühl, dass das noch viel gefährlicher sei, bestätigt die Auswertung der Polizeiinspektion Burgdorf derweil nicht. In den vergangenen zehn Jahren habe es nur zwei Unfälle mit Radfahrern gegeben, die dabei leicht verletzt worden.

Zudem würden auch die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) den Status quo vorgeben. Radverkehr, der parallel zu einer übergeordneten Straße läuft, sollte nicht bevorzugt werden. Vielmehr sollte der Radweg von der Straße abgesetzt werden und ein Verkehrszeichen darauf hinweisen, dass die Radfahrer Vorfahrt gewähren müssen. All das ist bereits vorhanden. Eine Markierung für Radfahrer über die Straße hinweg ist nicht vorgesehen – schließlich könnte diese Radfahrern das Gefühl geben, Vorfahrt zu haben.

Kein Handlungsbedarf

Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit sehen Region und Autobahn GmbH daher aktuell keinen Handlungsbedarf und keine Möglichkeit, die Radfahrer an dieser Stelle im jetzigen Ausbauzustand erneut zu bevorrechtigen. Die Gemeinde verweist jedoch darauf, dass die K112 in den nächsten Jahren saniert werden soll und die Politik bei der Planung entscheidend mitwirken könne. „Hier ist der Punkt, an dem angesetzt werden muss“, heißt es aus dem Rathaus.

Von Carina Bahl