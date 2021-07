Der Rat der Gemeinde Isernhagen trifft sich am Montag, 12. Juli, um 18.30 Uhr zur öffentlichen Sitzung in Hybridform. Das heißt: Die Ratsmitglieder diskutieren online per Videokonferenz, Bürgerinnen und Bürger können die Beratungen live auf der Leinwand im Rathaus in Altwarmbüchen verfolgen – mit Mindestabstand, Maske und Kontaktnachverfolgung per Liste oder Luca-App.

Die Politiker werden unter anderem den Startschuss für mehrere größere Bauleitplanungen geben: für die Neue Mitte in Kirchhorst, das neue Feuerwehrhaus in K.B. und das Wohngebiet auf dem Bodegelände in H.B. Ob die Gemeinde einen externen Partner für die Ganztagsschule in N.B. suchen soll, entscheidet sich ebenfalls am Montag. Bürgerinnen und Bürger können sich zu Beginn Fragen beantworten lassen.