Isernhagen

Ein Gemeindebürgermeister ist nicht nur Verwaltungschef, sondern hat auch viele repräsentative Aufgaben zu übernehmen. Ob Hochzeitsjubiläen, besondere Geburtstage, Jahresversammlungen von Vereinen, Eröffnungsfeiern oder Richtfeste – der Terminkalender ist schnell gefüllt. Entsprechend wählt der Rat für jede Legislaturperiode ehrenamtliche Stellvertreter, die den Bürgermeister bei solchen Terminen entlasten. Mit Marc Wiezoreck (CDU) und Leyla Hatami (SPD) waren die ersten beiden Posten bereits im November einstimmig besetzt.

Isernhagens neue Bürgermeister und Bürgermeisterin: Der hauptamtliche Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU, rechts) bekommt ehrenamtliche Unterstützung von Marc Wiezoreck (CDU) und Leyla Hatami (SPD). Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Der Rat entschied sich jedoch, künftig einen dritten Stellvertreterposten schaffen zu wollen. Nachdem die Hauptsatzung inzwischen entsprechend geändert ist, konnte in der Sitzung am Montagabend gewählt werden. Die Wahl fiel auf Christiane Hinze (FDP), die bereits in den vergangenen Jahren als ehrenamtliche Bürgermeisterin unterwegs gewesen war. „Ich habe das mit viel Freude und Einsatz gemacht und mache es gerne weiter“, sagte sie zur Wahl.

Welche Aufwandsentschädigungen die Stellvertreter Mithöfers künftig bekommen sollen, beschloss der Rat am Montag ebenfalls: So erhält der erste Stellvertreter 220 Euro monatlich, die beiden weiteren 175 Euro.

Von Carina Bahl