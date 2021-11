Isernhagen

In dieser Woche beginnt die neue Legislaturperiode für den Rat der Gemeinde Isernhagen. Am Donnerstag, 4. November, kommt das neu besetzte Gremium erstmals um 18.30 Uhr im Schulzentrum am Helleweg in Altwarmbüchen zusammen, um sich zu konstituieren. Das heißt: Wichtige Posten wie der Ratsvorsitz, die stellvertretenden Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sowie die Vorsitze der Fachausschüsse werden vergeben. Zudem müssen Vertreterinnen und Vertreter für zahlreiche Arbeitsgruppen und Beiräte benannt werden.

CDU bleibt stärkste Fraktion im Rat der Gemeinde

Insgesamt besteht der Rat der Gemeinde aus 34 Mitgliedern und dem neuen hauptamtlichen Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU), der am Donnerstag vereidigt wird. Die CDU bleibt mit zwölf Mandaten die stärkste Fraktion, gefolgt von der SPD mit neun Sitzen, den Grünen mit sechs und der FDP mit vier. Zudem gibt es mit Matthias Kenzler (parteilos), Oliver Schlue (Die Partei) und Heiko Weichert (Bürgerstimme Isernhagen) drei Einzelkandidaten. Die AfD war nicht mehr zur Wahl angetreten und ist somit im neuen Rat nicht vertreten. Insgesamt werden zwölf Frauen im höchsten politischen Gremium der Gemeinde sitzen. Das älteste Mitglied ist CDU-Politiker Ingo Baade (Jahrgang 1947), der damit die Ehre hat, die Sitzung am Donnerstag zu eröffnen. Das jüngste Mitglied ist ebenfalls bei der CDU – Julien Jopp (Jahrgang 2000).

97 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich für der Rat in Isernhagen aufstellen lassen. Diese 34 erhalten ein Mandat.Tim Mithöfer (CDU) ist als neuer Gemeindebürgermeister ebenfalls vertreten.

Einzelkandidaten schließen sich verschiedenen Parteien an

Die Einzelkandidaten haben sich aber bereits entschieden, nicht allein Politik betreiben zu wollen. So wird Weichert eine Gruppe mit der SPD bilden, Schlue hat sich den Grünen angeschlossen, und Kenzler stellt sich an die Seite der CDU. Das hat auch einen guten Grund: Wer keiner Fraktion oder Gruppe angehört, hat lediglich das Recht auf ein Grundmandat in einem Ausschuss seiner Wahl – als beratendes Mitglied.

Die drei Einzelkandidaten im Rat, Matthias Kenzler (parteilos, von links), Oliver Schlue (Die Partei) und Heiko Weichert (Bürgerstimme Isernhagen), bilden Gruppen mit CDU, Grünen und SPD. Quelle: Carina Bahl/privat

Sechs Fachausschüsse sollen Entscheidungen vorbereiten

Während der Rat die endgültigen Beschlüsse trifft, ist es die Aufgabe der Fachausschüsse, die Entscheidungen vorzubereiten und die einzelnen Themen zu beraten. Der Vorschlag an den Rat sieht nun sechs statt bisher fünf Ausschüsse vor. So soll das Thema Feuerwehr nicht mehr im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen diskutiert werden, sondern – wie vom Gemeindekommando vorgeschlagen – ein eigenes Gremium erhalten: den Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, öffentliche Sicherheit und Integration (FKSI). Der Wirtschafts- und Finanzausschuss wird wiederum um das Thema Digitales erweitert (WDFA).

Der Planungs- und Bauausschuss soll um das Thema Liegenschaften ergänzt (PBLA) werden. Ein neuer Ausschuss soll sich zudem mit den Themen Umweltschutz, Klima und Mobilität (UKMA) befassen. Die zwei weiteren Ausschüsse kümmern sich laut Verwaltungsvorschlag um Schule, Bildung und Sport (SBSA) sowie um Familie und Soziales (FamSozA). Bisher gab es in jedem Ausschuss neun Sitze, da es nun aber einen mehr gibt, schlägt die Verwaltung eine Siebenerbesetzung vor. So würde die CDU-Gruppe in jedem Ausschuss mit drei Mandaten vertreten sein, die SPD-Gruppe mit zwei sowie FDP und die Grüne-Gruppe jeweils mit einem.

An diesen Terminen konstituieren sich die Ortsräte Auch die sieben Ortsräte in der Gemeinde Isernhagen konstituieren sich in den nächsten Wochen und werden bei der ersten Sitzung die ihre Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister wählen. Bürger und Bürgerinnen sind dazu willkommen und können sich zu Beginn Fragen beantworten lassen. Das sind die Termine: Ortsrat Altwarmbüchen: Dienstag, 9. November, ab 18.30 Uhr im Rathaus. Ortsrat Neuwarmbüchen: Mittwoch, 10. November, ab 18 Uhr im Haus der Begegnung. Ortsrat Isernhagen K.B.: Dienstag, 16. November, ab 18.30 Uhr im Aufenthaltsraum der Feuerwehr. Ortsrat Isernhagen H.B.: Donnerstag, 18. November, ab 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte. Ortsrat Isernhagen N.B.: Dienstag, 23. November, ab 18.30 Uhr in der Buhrschen Stiftung. Ortsrat Kirchhorst: Mittwoch, 24. November, ab 18 Uhr in der Begegnungsstätte. Ortsrat Isernhagen F.B.: Dienstag, 30. November, ab 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte.

Bisher haben alle gewählten Politikerinnen und Politiker ihr Mandat im Rat angenommen. Nur Mithöfer, der auch als Ehrenamtlicher ins Gremium gewählt wurde, hat seinen Platz an Dirk Schnehage (CDU) aus F.B. weitergegeben. Mithöfers Ortsratsmandat in Kirchhorst übernimmt Hugo Berkelmann. Julien Jopp (CDU) hat sich zudem entschieden, nur im Rat mitwirken zu wollen – im Ortsrat H.B. macht er damit Platz für den 20-jährigen Valentin von Badewitz.

Tim Mithöfer (CDU, Bild) wird als hauptamtlicher Bürgermeister im Rat vertreten sein. Da er auch als ehrenamtlicher Politiker in das Gremium gewählt wurde, gibt er dieses Mandat an Dirk Schnehage ab. Quelle: Maximilian Hett (Archiv)

Isernhagenerinnen und Isernhagener können bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstag dabei sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Coronabedingt sind jedoch nur 30 Besucher zugelassen – der Einlass erfolgt nach dem Windhundprinzip. Die Kontaktdaten werden erfasst, und das Tragen einer Maske ist empfohlen.

Von Carina Bahl