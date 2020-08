Die Polizei ermittelt gegen sechs junge Männer, die gemeinsam Wohnungseinbrüche begangen haben sollen. Das haben die Beamten einen Tag nach der Razzia in Hannover, Laatzen, Altwarmbüchen und Hildesheim mitgeteilt. Ausgangspunkt der Untersuchungen war eine Tat Ende Dezember in Isernhagen.

Die Polizei hatte am Donnerstag insgesamt acht Objekte in der Region Hannover und in Hildesheim durchsucht. Quelle: Monika Skolimowska/dpa