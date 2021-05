Hannover

Himmelfahrt steht auch dieses Jahr wieder unter dem Zeichen von Corona. Doch neben den üblichen Kontaktbeschränkungen und der Ausgangssperre gelten in einigen Bereichen der Regionen auch wieder besondere Vatertagsregeln. Sowohl die Landeshauptstadt als auch Mardorf und die Wedemark haben für Donnerstag Verbote erlassen.

Flaschenverbot im Maschpark

Die Stadt Hannover verhängt erneut ein Flaschenverbot an Himmelfahrt für den gesamten Maschpark. Zwischen 10 und 24 Uhr dürfen dort keine Glasgefäße mitgeführt werden. Erstmals galt das Verbot 2018, nachdem es in den Vorjahren wiederholt zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten kam. Stadt und Polizei werden das Verbot und das Einhalten der Coronaregeln kontrollieren.

Verbote rund ums Steinhuder Meer

Auch rund um das Steinhuder Meer gibt es Verbote. In Mardorf ist erneut von 8 bis 24 Uhr Alkohol am Badestrand Weiße Düne und Surfstrand in Höhe „Weißer Berg“ untersagt. Auch laute Musik ist tabu. So sollen spontane Treffs an Vatertag gerade auch mit Blick auf die Corona-Pandemie unterbunden werden. In Steinhude gilt ebenfalls ein Verbot lauter Musik, der Zutritt zur Badeinsel ist nur ohne alkoholische Getränke und Glasflaschen gestattet.

Wedemark: Kein Alkohol an der Beeke-Brücke

Ähnlich verfährt die Gemeinde Wedemark: Rund um die Brücke über die Große Beeke zwischen Hellendorf und Meitze gilt am Himmelfahrtstag ein Alkohol- und Musikverbot. Die Regeln greifen ab Donnerstag, 6 Uhr, und gelten sogar 24 Stunden lang.

Langenhagen und Isernhagen verzichten auf Verbote

Am Silbersee in Langenhagen sowie am Hufeisensee und im Wietzepark (Isernhagen) gibt es dieses Jahr allerdings keine Verbote. Die Verwaltungen sehen aufgrund der ohnehin schon geltenden Corona-Restriktionen davon ab.

Von Peer Hellerling