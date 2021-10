Isernhagen H.B

Sie ist definitiv einer der Höhepunkte des Reiterjahres in der Region: Die beliebte Hubertusjagd beim Reit- und Fahrverein Isernhagen und Umgebung. 2020 hatte die zu Ehren des Heiligen Hubertus – dem Schutzpatron der Jäger – gerittene Schleppjagd wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. 2021 soll das anders werden: Am Mittwoch, 3. November geht sie los, die Jagd hinter der Niedersachsen-Meute her auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes am Rande Isernhagens.

Eugen Klein: So viel Normalität wie möglich

Und zwar „so normal wie möglich“. So kündigt es Eugen Klein vom Vorstand des Reitvereins an, der die wilde Jagd hinter den Hunden als Jagdherr erneut organisiert. „Da sich die Corona-Situation in der Region Hannover etwas entspannt und unsere Veranstaltung draußen ist, sieht es so aus, als ob wir Zuschauern auch wieder Plätze auf den Treckergespannen anbieten können.“ Da der Truppenübungsplatz mit eigenen Fahrzeugen ohnehin nicht befahren werden darf, müssen sich Interessierte zeitig am Treffpunkt, dem Parkplatz neben dem Wiesengelände des Reitvereins Isernhagen, Burgwedeler Straße 43 in H.B., einfinden. Das sogenannte Stelldichein zum Auftakt ist dort für 13 Uhr vorgesehen.

Abritt ist um 13.30 Uhr. In vier Gruppen geht es dann hinter der Niedersachsen-Meute auf die etwa 16 Kilometer lange Jagdstrecke: vorweg die Erfahrenen, die alle Hindernisse reiten. Dahinter kommen junge Pferde, die noch Erfahrungen sammeln müssen. Ihnen folgen Reiter, die die Jagd reiten wollen, ohne selbst über Hindernisse zu springen. Den Abschluss machen berittene Jagdgäste, die in gemäßigtem Tempo zu den Höhepunkten der Jagd geführt werden.

Hindernisse sind angepasst worden

Übrigens: Die Zwangspause haben die Ausrichter genutzt, um die Konzeption der Jagd zu überdenken und überarbeiten. Wie bereits in der Vergangenheit von Teilnehmern angeregt, wurde die Anzahl der Hindernisse sowie deren Höhe verringert. Statt wie bisher 40 gibt es nun weniger als 30 „anspruchsvolle, aber faire Hindernisse“ auf insgesamt sechs Schleppen, wie der Reitverein ankündigt. Die Bläser des Parforcehorncorps Hannover - Treffpunkt Fermate – werden die Jagd begleiten und auch beim Halali gegen 16 Uhr zu hören sein.

Ob die Hubertusjagd in Isernhagen in ihrem 154. Jahr gemäß der 3-G-Regel oder der 2-G-Regel durchgeführt wird, steht noch nicht endgültig fest. Dies betrifft insbesondere das anschließende Grünkohlessen für die Teilnehmer der Jagd. „Wir befinden uns da noch in Abstimmung mit dem Caterer“, sagt Jagdherr Klein. Teilnehmer und Besucher werden gebeten, sich auf der Internetseite des Reit- und Fahrvereins www.reitverein-isernhagen.de über die dann aktuell geltenden Bestimmungen und Auflagen zu informieren.

Von Sandra Köhler