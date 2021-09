Restauranttest: So schmeckt es in der Brasserie am Thie in Isernhagen

Isernhagen

Hinter der erst im Juli eröffneten Brasserie am Thie in Isernhagen stehen erfahrene Gastronomen, darunter der ehemalige Zauberlehrling-Geschäftsführer Roderick von Berlepsch oder Jan Schubert von Schuberts Brasserie. Letzterer lebte eine Zeit lang in Südfrankreich, was der Eröffnung eines solchen Lokals – das gewöhnlich zwischen rustikalem Bistro und gehobenem Restaurant changiert – nur zuträglich sein kann.

Das Speiseangebot von Brasserien dürfte den Betreibern ebenso bekannt sein, wie die Geschmacksbilder der rustikalen Gerichte, wie Bouillabaisse (8 Euro), Artischocken à la Barigoule (18 Euro) oder Entrecôte à la Bordelaise (28 Euro). Das sind Klassiker der gutbürgerlichen französischen Regionalküche also, die in Hannover bestenfalls auf Speisekarten hier und da einzeln auftauchen, aber in ihrer Gesamtheit keine eigene Bühne haben.

Gute Präsentation, kleine Mängel

Nicht zuletzt deswegen kommen wir das erste Mal gleich Anfang August zu Besuch und probieren zunächst Moules-frites (14 Euro), Miesmuscheln mit Fritten. Die Schalentiere haben eine ordentliche Qualität, liegen mit Wurzelgemüsestreifen in einem würzigen Fond, dessen Süße nicht einschmeichelnd im Hintergrund bleibt, sondern deutlich herausgearbeitet wurde. Serviert wird das Gericht in einem großen Emaille-Topf.

Eine nette, landromantische Präsentation, das Gefäß ist aber nur zu einem Drittel befüllt. Trotz der angemessenen Gesamtmenge, wirkt die Portionsgröße klein. Das modern aufbereitete Tatar (17,50 Euro) auf süßlicher Brioche, mit knusprigen Kartoffelchips und perfekt wachsweich gegartem Eigelb hat die Konsistenz eines Fleischpürees und ist sehr stark gesalzen, sodass ich reklamiere. Anstandslos wird es ausgetauscht.

Typisch für eine Brasserie sind die Gerichte einfach und rustikal angerichtet. Quelle: Irvin Villegas

Sauerkraut kann nicht überzeugen

Von Sauerkraut gibt es bekanntlich dutzende Zubereitungsarten, das Sauerkraut der Elsässer Choucroute (36 Euro für zwei Personen) in der Brasserie am Thie ist nicht raffiniert, sondern eher deftig im Grundgeschmack angelegt, mit einer leicht malzigen Süße, dazu gibt es gute Kartoffeln mit Schale. Die Kruste der Spanferkelhaxe ist stellenweise schwarzfleckig, das Kasseler trocken.

Die Würste sind in Ordnung. Die Dunkelbiersoße hat einen bitteren Nachgeschmack. Erinnert etwas an die Qualität von Sauerkrautplatten in den touristisch stark frequentierten Zentren Straßburgs oder Colmars. Serviert wird das Gericht in einer Pfanne. Sehr gute Qualität hat das halbe Dutzend Austern (18 Euro), der empfohlene Bordelaiser Weißwein (0,2 Liter für 8 Euro) passt.

Der Elsässer Wurstsalat (9 Euro) ist bewusst grob und ungleichmäßig geschnitten, was einem so rustikalen Gericht augenscheinlich gut steht. Angerichtet wurde es eher flach. Der Geschmack kommt allerdings bei dünn geschnittenen Wurststreifen und einer kompakten Anrichteweise besser zur Geltung, auch wenn es spießig akkurat ausschaut. Salopp gesprochen: Man braucht eine große Gabel saftig-marinierte Wurststreifen im Mund, damit es schmeckt. Auch scheint es, dass die Zutaten vorab angemacht wurden, wodurch der Käse (Comté) auf der Oberfläche einen schmierigen Film bildet.

Dazu gibt es Tupfen von würzigem Gewürzgurkengel, das gut schmeckt. Man darf sich fragen, ob die moderne (und aufwendigere) Aufbereitung des deftigen Gerichts dem Geschmack zuträglich ist. Ansonsten macht eine solche Interpretation wenig Sinn.

Holztische, Steinboden, schlichte Dekoration: So ganz kann den Restauranttester das Ambiente nicht überzeugen. Quelle: Villegas

Das „Glücksgefühl“ fehlt (noch)

Sicher, es gibt unzählige Arten diverse Gerichte gut zu machen, mit mehr oder weniger Aufwand, aber man blicke einmal exemplarisch in die Lokale der Zunftgrößen: „Le Haras“ in Straßburg etwa, „Aux Lyonnais“ in Paris oder „Daniel et Denis“ in Lyon. Dort liegen nackte Hechtklößchen auf sämiger Sauce Nantua und die Welt löst sich in Hochgenuss auf. Ganze Einmachgläser mit Rillettes werden auf Holzbretten serviert, dazu ein Messer und gebackenes Brot. Nicht mehr. Es gibt saftige Stücke vom Kalbskopf mit Sauce Ravigote, selbstbewusst ohne jegliche Deko. Beste Produkte, tadelloses Handwerk, keine Schnörkel: Das zeichnet diese herausragenden Lokale aus – Ellenbogen auf den Tisch, eine Flasche Hauswein in die Tischmitte und los geht der Spaß.

Hannover ist natürlich nicht Lyon, aber dieses Glücksgefühl vermissen wir in der Brasserie am Thie, die mit dieser Erwartung spielt, wie etwa den nackten Holztischen und den auf Sets gedruckten Speisekarten. Zumindest teilweise. Das Lokal sendet auch moderne Signale. Elegante. Klassische.

Mal gibt’s gute, mal ordentliche bis durchschnittliche Produkte. Es wirkt noch wie ein Kompromiss, das Ausloten der endgültigen Richtung. Ist das der Plan? Wollen Schubert und Berlepsch alle Gäste restlos abholen? Funktioniert so etwas? Oder waren wir mit unseren beiden Besuchen im August und September vielleicht noch zu früh dran?

Manche Köche sagen, dass es bis zu einem halben Jahr – ja sogar ein Jahr – dauern kann, einen Betrieb auf volle Leistung zu bringen. Die Brasserie am Thie hat jedenfalls das Zeug zu einer festen Größe in der Region, aber dem Betrieb darf noch mehr Leben eingehaucht werden.

Fazit:

Die Besuche in der Brasserie am Thie waren alles andere als ein Reinfall, aber es fehlte noch Feinschliff und eine klare Linie. Gesamt 6/10 (Küche 6, Service 7, Ambiente 6)

Kontakt:

Brasserie am Thie

Am Ortfelde 120

30916 Isernhagen

Telefon 0511-49530835

Mail: info@brasserieamthie.de

Internet: www.brasserieamthie.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonnabend, ab 17 Uhr, Sonntag, 12 bis 20 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner