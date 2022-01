Isernhagen

Wie geht es mit dem alten Hallenbad in Altwarmbüchen weiter? Und wird es ein neues Schwimmbad für Isernhagen geben? Diese Fragen werden nun schnellstmöglich beantwortet werden müssen. Ein TüV-Gutachten, das die Gemeinde Ende 2021 als Gebäudeeigentümerin des alten Bades in Auftrag gegeben hatte, weist dringenden und kostenintensiven Handlungsbedarf auf – zur Diskussion steht jetzt, ob sich die Gemeinde das Bad von der Hallenbad Betreiber GmbH zurück in die öffentliche Hand holt.

Dringende Reparaturen würden 2022 allein 100.000 Euro kosten

Ein Investitionsbedarf in Höhe von 100.000 Euro ergibt sich aus dem Gutachten laut Gemeinde allein für dieses Jahr. Korrosionsschäden in der Deckenkonstruktion und Probleme mit der Lüftungsanlage seien nur zwei von mehreren Mängeln, die innerhalb der nächsten zwölf Monate behoben werden müssen, wenn das Bad im Betrieb bleiben soll, sagt Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU). „Wir müssen das Hallenbad jetzt nicht sofort schließen“, betont dieser. Aber klar sei: „Wir stehen jetzt unter Zugzwang. Als Gebäudeeigentümerin ist die Gemeinde auch in der Haftung.“

Die Gemeinde hatte das Bad vor fast 20 Jahren schließen wollen, doch dazu kam es nicht: Es gründete sich die Hallenbad Isernhagen Betreiber GmbH, pachtete das Bad und übernahm den Betrieb. 48 Prozent der Gesellschaftsanteile gehören dem SC Altwarmbüchen, der mit Eckhard Bade auch den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Die Gemeinde selbst hat 24 Prozent der Anteile, hinzukommen mit jeweils 12 Prozent die DLRG Isernhagen und der Förderverein Schwimmsport Burgwedel sowie mit 4 Prozent Reinhard Zarach als Vertreter der Wirtschaft.

Die Kosten für die nun erforderlichen Reparaturen müsste die GmbH tragen – da diese so viel Geld aktuell nicht hat, müssten die Gesellschafter die Finanzierung stemmen. Und das ist erst der Anfang: Weitere 150.000 Euro kämen laut einer ersten Kostenschätzung in den Folgejahren obendrauf.

Becken leer: Im Dezember war das Hallenbad für eine Reinigung und Kontrolle geschlossen. Auch die Dachkonstruktion wurde damals unter die Lupe genommen. Quelle: Carina Bahl (Archiiv)

Gemeinde würde Hallenbad wieder übernehmen

Bei einer Gesellschafterversammlung sind das Gutachten und seine Auswirkungen in der vergangenen Woche besprochen worden. „Bis Februar muss ein Konzept vorliegen, wie die Mängel behoben werden“, erläutert Bürgermeister Mithöfer. Es sei der Wunsch aufgekommen, dass die Gemeinde das Bad zurückhole und selbst betreibe – und entsprechend auch die Kosten für die Reparaturen übernehme. „Wir wollen den Betrieb des Hallenbades unbedingt aufrechterhalten“, sagt er. „Vorbehaltlich eines politischen Beschlusses haben wir daher unsere Bereitschaft dazu erklärt.“

Im Verwaltungsausschuss wollen sich Mithöfer und die Erste Gemeinderätin Nicole Jürgensen noch in dieser Woche eine Marschroute von der Politik geben lassen, wie es weitergehen soll. Die Gesellschafterversammlung hat noch keinen Beschluss darüber getroffen. Da das Gutachten zu spät vorlag und der Punkt es so nicht offiziell auf die Tagesordnung für die Versammlung geschafft hatte, habe es nur eine Aussprache darüber gegeben, erläutert Jürgensen, die Vertreterin der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung ist.

Gesellschafter würden Rückführung zustimmen

Neben der Gemeinde – sollte der Rat nicht anders entscheiden – würde auch die DLRG der Rückführung zustimmen. Das bestätigt Lars-Eike Brandes, Vorsitzender der DLRG Isernhagen. „Wir würden uns wünschen, dass die Gemeinde das Hallenbad zurücknimmt“, sagt er. Fernab der hohen Kosten für die anstehenden Reparaturen empfinde er das Miteinander in der Betreibergesellschaft nach den vielen Auseinandersetzungen nicht mehr als stabil. Auch Sebastian Schmidt vom Förderverein Schwimmsport Burgwedel würde einer Rückführung zustimmen. Man werde die hohen Kosten nicht mittragen. „Es sollte längst ein neues Hallenbad geben, dann müssten wir jetzt nicht über eine Sanierung sprechen“, betont er. „Ich kann meinen Mitgliedern nicht erklären, warum wir dafür zahlen sollen, dass der Hallenbadneubau von anderen ausgebremst wurde.“ Auch Reinhard Zarach würde laut eigener Aussage für eine Rückübertragung an die Gemeinde stimmen.

Die Zustimmung von vier der fünf Gesellschaft reicht für die Rückübertragung aber nicht: Dafür bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit der GmbH – ohne den SC mit seinen 48 Prozent ist so ein Beschluss also nicht herbeizuführen. Dieser knüpft seine Zustimmung jedoch an Bedingungen.

Keine Änderungen bei den Nutzern

Die Gemeinde hätte als Gebäudeeigentümerin noch eine weitere Möglichkeit, das Bad zurückzuholen: die Aufkündigung des Pachtvertrages. „Das ist aber ausdrücklich nicht unser Ziel“, sagt Mithöfer. Man wolle eine gemeinsame Lösung finden. „Denn es geht uns um den Schwimmsport in Isernhagen.“ Sollte die Gemeinde das Bad übernehmen – in welcher rechtlichen Form, müsse noch geprüft werden – solle sich an den Nutzern nichts ändern. „Vereine, Schulen und auch die Öffentlichkeit sollen dort weiterhin schwimmen, sonst hätte es für uns keinen Sinn, das alles zu machen.“

Es müsse das Ziel sein, das Bad solange offen zu halten, bis eine Lösung für die Zukunft gefunden sei. „Und wir werden keine Wasserzeiten in anderen Bädern bekommen, das haben wir schon oft abgefragt“, betont Mithöfer.

Direkt an die Entscheidung über eine mögliche Rückführung des alten Hallenbades müsse es im Rat daher eine Entscheidung über ein neues Bad geben, sagt Mithöfer. „Wir müssen also darüber reden, wer oder mit wem wir ein neues Hallenbad bauen.“

Von Carina Bahl