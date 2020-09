Kirchhorst

Für viele Deutsche ist in diesem Jahr der Urlaub ausgefallen. Statt baden im Mittelmeer gab es daher für viele nur eine Alternative: einen eigenen Pool im Garten. Teilweise erstreckten sich die Lieferzeiten über Monate – jeder wollte einen haben. Was liegt also für einen Schausteller in der Corona-Krise näher, als genau auf dieses Pferd aufzuspringen?

Die Idee gärte schon lange in Carl-Clemens Bötticher, jetzt hat er seinen Plan tatsächlich umgesetzt. Der gelernte Tischlermeister und Schausteller aus Kirchhorst hat aus einem Überseecontainer für Schiffe zwei Swimmingpools gebaut. Beide fungieren aktuell noch als Ausstellungsstücke, sollen aber alsbald in die Vermarktung gehen.

Corona ermöglicht Umbau von Containern zu Pools

„Corona hat das Projekt ermöglicht“, sagt Bötticher. Däumchen zu drehen sei nämlich so gar nicht sein Ding. Seit März steckt der Schausteller in dritter Generation in einer Zwangspause, bangt um seine Existenz. Normalerweise zieht der 35-Jährige unter anderem mit einer Cocktailbar und einem Fotoschießstand durch ganz Deutschland. Wegen der Pandemie sind aber vorerst alle Jahrmärkte und Volksfeste abgesagt. Diese ungewollte Leere im Terminkalender habe dazu geführt, dass er einen lange gehegten Plan anging und zu tüfteln begann.

„Ich bin eine Wasserratte“, verrät Bötticher über sich selbst und lacht. Er ist im Gewerbegebiet Erdbeerfeld aufgewachsen. Als Kind und auch später noch habe er immer wieder einen Sprung in den nahe gelegenen Kirchhorster See gewagt. Die Affinität zum Poolbau lag daher nahe. Gedacht, getan: Kurzerhand machte sich Bötticher auf den Weg zum Hamburger Hafen, um dort einen Überseecontainer zu kaufen. „Für uns Schausteller ist das kein Problem, weil wir die nötigen Hebefahrzeuge haben“, sagt der 35-Jährige.

In Kirchhorst hat der Tischlermeister zudem reichlich Platz, um den drei Meter hohen Container zu halbieren und danach zu zwei Swimmingpools umzubauen. „Die Arbeit mit Metall ist eine andere als mit Holz“, sagt Bötticher. Aber er habe sich in die Materie hineingefuchst. „Ich sammle mehr und mehr Erfahrung.“

Carl-Clemens Bötticher baut Fenster in die Containerpools ein. Quelle: privat

Die Schwimmbecken sind sechs Meter lang, 2,50 Meter breit und 1,45 Meter tief. Den Innenraum kleidet Bötticher mit einer mehrstufigen Isolierung aus. Mit dem Kunststoff und entsprechenden Klebern sind die Pools zu 100 Prozent dicht. „Je nach Wunsch können wir auch Fenster in den Pool einbauen.“ Günstig ist der ganz besondere und geräumige Pool für den Garten allerdings nicht: 19.900 Euro werden dafür fällig, inklusive Technik. Der lackierte Container eignet sich dafür, ihn in die Erde zu setzen, er kann aber auch einfach aufs Grundstück gestellt werden. 20 bis 30 Jahre würde der Containerpool dafür aber bestimmt auch halten, ist Bötticher überzeugt.

So gestaltet Carl-Clemens Bötticher ein Pool für einen Garten. Quelle: privat

Am Türelement des Seecontainers befindet sich die Technikzentrale mit Filteranlage und Stromzufuhr. Zudem können Interessierte aus verschiedenen Treppenaufgängen und Sonnenpodesten wählen. Für die Technik wie Filter, Whirlpool und Gegenstromanlage hat Bötticher die Altwarmbüchener Firma Heinze-Pool mit ins Boot geholt. „Ganz Deutschland will aktuell einen Pool“, weiß auch Heinze und sieht damit durchaus viel Potenzial auf dem Markt. Zwar stehe der Herbst vor der Tür, aber der nächste Sommer komme bestimmt, und der Umbau eines Containers brauche ja schließlich auch seine Zeit.

Auf Pools könnten Tiny-Häuser folgen

Und sollte Bötticher mit seinem Poolprojekt doch scheitern, hat der Kirchhorster bereits eine weitere Idee parat: Er will die Überseecontainer dann statt in Pools in sogenannte Tiny-Häuser umbauen. Dabei handelt es sich um Mini- und Modulhäuser, die einem oder zwei Menschen Platz bieten und autark funktionieren. Kreativität ist in der Corona-Krise eben gefragt – und davon hat der Kirchhorster mehr als genug. „Ich bin containerverrückt“, gesteht er. Seinen Optimismus verliert er ob der schwierigen Zeiten für Schausteller nicht.

Von Katerina Jarolim-Vormeier