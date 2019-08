Das Schützenfest der vier Isernhagener Altdörfer beginnt am Sonnabend, 24. August, mit den Ausmärschen der vier Schützenvereine. Dabei werden die Königsscheiben angenagelt.

Die H.B.er treffen sich dafür um 11 Uhr am Schützenhaus an der Bahnhofstraße. Der Schützenverein F.B. versammelt sich um 12.30 Uhr an seinem Vereinsheim an der Straße Am Wienkamp. Um 14.10 Uhr geht der Umzug in N.B. am Autohaus 14 an der Straße Fuhrbleek los. Die Schützen aus K.B. marschieren um 15 Uhr vom Hof an der Dorfstraße 52 los. Gegen 17 Uhr treffen die Umzüge auf dem Festplatz an der Hagenstraße ein. Abends legt Diskjockey Kai für die Saturday-Night-Party ab 19 Uhr auf – und der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 25. August, geht das traditionelle Prozedere weiter: Die Vereine treffen sich in N.B. um 12.30 Uhr (Samlandstraße), in K.B. um 12.45 Uhr (Gaststätte Heinrichs) und in F.B. um 13.30 Uhr (Schützenhaus). Die H.B.er starten gemeinsam mit den N.B.ern um 15.20 Uhr am Autohaus 14 im Fuhrbleek in N.B., um gemeinsam mit den weiteren Altdörfer-Vereinen um 16 Uhr auf dem Festplatz anzukommen. Ab 19 Uhr gibt es wieder eine Party mit aktueller Musik aus den Charts mit Diskjockey Kai im Festzelt. Der Eintritt ist auch an diesem Abend frei.

Am Montag, 26. August, beginnt um 15 Uhr das Schießen um die Volkskinderscheibe. Anmeldungen für den Kinderwettbewerb sind bis 16 Uhr möglich. Den Sieger des Wettkampfes geben die Schützen gegen 17 Uhr vor dem Festzelt bekannt. Von 15 bis 17 Uhr können sich Kinder schminken lassen. Um 18 Uhr beginnt das Festessen mit allen Majestäten. Zum Finale unterhalten die Diskjockeys Kai und Wencki die Besucher der Megaparty im Festzelt. Der Eintritt zur Party kostet 3 Euro.

Auf dem Festplatz mit seinen Fahrgeschäften wie etwa dem Air Race, dem Autoscooter, zwei Kinderkarussells, einer Wippschaukel sowie Schieß- und Losbuden sollen Jung und Alt wieder auf ihre Kosten kommen. Die Besucher können sich unter anderem mit Bratwurst und Fischbrötchen, Zuckerwatte und Crêpes stärken. Der Platz öffnet an allen drei Tagen jeweils um 15 Uhr. Am Sonntag, 25. August, locken von 15.30 bis 18 Uhr ermäßigte Preise.