Altwarmbüchen

Der Helleweg in Altwarmbüchen ist eigentlich eine Sackgasse am Ortsrand – und doch gehört er vor allem montags bis freitags in den Morgenstunden zu den meist befahrenen Straßen im Ort, ist er doch die einzige Zufahrt zum Schulzentrum. Lehrerautos, Busse und jede Menge Elterntaxis – in Corona-Zeiten sogar noch deutlich mehr – sorgen allmorgendlich für Staus. Jetzt plant die Gemeinde, den Helleweg Anfang nächsten Jahres umzubauen, um unter anderem Schülern auf Fahrrädern einen sicheren Überweg zu ermöglichen.

Helleweg wird verlängert – inklusive Gehweg

Aktuell endet der Helleweg von der Isernhagener Straße kommend nach 270 Metern in Höhe des großen Parkplatzes vor dem Schulzentrum. Das soll sich ändern. Laut Planung soll der Helleweg um circa 100 Meter verlängert werden – bis in Höhe der Hausmeister-Garage am Neubau. Sechs Meter breit soll dieser Straßenabschnitt werden, der künftig als verkehrsberuhigter Bereich, gern auch als Spielstraße tituliert, ausgewiesen wird. Dort entstehen 13 neue Parkplätze. Gleichzeitig will die Gemeinde den westlichen Gehweg, der aktuell kurz hinter der AWO-Kita an einem unbefestigten Pfad ins benachbarte Wohngebiet endet, bis zum Straßenende verlängern – auf 2,70 Meter Breite.

Anzeige

In Höhe des kleinen Weges ins benachbarte Wohngebiet endet auf der Westseite des Hellewegs aktuell der Gehweg. Dieser soll künftig verlängert werden. Quelle: Carina Bahl

Weitere HAZ+ Artikel

Um Fahrradfahrern, aber nicht zuletzt auch den vielen Eltern, die morgens ihre Kinder in die AWO-Kita am Helleweg bringen, einen sicheren Weg über die Straße zu verschaffen, sieht die Planung zudem eine sogenannte Querungshilfe vor – in Höhe der Stelle, wo aktuell noch der Gehweg endet. Sie wird mit Rampensteinen leicht erhöht gebaut.

Querungshilfe und Fahrbahnverengung

Zwar gilt auf dem Helleweg Tempo 30 und ein absolutes Halteverbot am Fahrbahnrand, beides wird von den Autofahrern vor allem im morgendlichen Hol- und Bringverkehr zu Kita und Schule aber nur zu gern ignoriert. Die Querungshilfe und die Fahrbahnverengung an dieser Stelle auf 4,20 Meter, die künftig eine Durchfahrt von zwei Fahrzeugen nebeneinander künftig erschwert, sollen daher entschleunigend auf den Verkehr wirken. Um jedoch der Feuerwehr und den Aha-Fahrzeugen zum „Wärme-to-go“-Standort ausreichend Platz bei der Zufahrt zu ermöglichen, wird diese vor die Querungshilfe mit abgesenkten Bordsteinen verlegt.

Laut dem Ingenieurbüro SHP, das in dieser Woche den politischen Gremien die Planung vorstellte, könnte die Ausschreibung für die rund 300.000 Euro teuren Arbeiten noch in diesem Herbst erfolgen, mit einer Umsetzung wäre dann Anfang des Jahres zu rechnen.

Politik: Kita-Problem ist damit nicht gelöst

Die Resonanz auf die Planung vonseiten der Politik war zwar prinzipiell positiv, gerade dem Ortsrat Altwarmbüchen ging sie jedoch nicht weit genug. „Das ist eine Lösung für die Rad fahrenden Schüler, aber nicht für die Eltern der Kita“, sagte Ute Bobe (parteilos). Der Schulparkplatz, den die Eltern morgens nutzen sollen, um von dort mit ihren Kinder über den Helleweg zur Kita zu gelangen, ist um 8 Uhr bereits voll. Viele Eltern parken daher weiterhin im absoluten Halteverbot vor der Kita. Die Querungshilfe, die Radfahrer und Fußgänger dann gleichermaßen nutzen würden, könnte zudem zur gefährlichen Engstelle werden, merkte Jessica Rothhardt (Grüne) an. Diese Einschätzung teilten auch Mitglieder im Bauausschuss. „Ich bezweifle, dass die Querungshilfe das Problem löst und die Sicherheit der Kinder verbessert. Für mich gehört noch ein Zebrastreifen dorthin. Eigentlich sogar eine Ampel, weil die Autofahrer alles andere nicht wahrnehmen“, sagte Heinrich Bätke ( CDU).

Einig sind sich die Politiker darin, dass es ein grundsätzliches Konzept für die Schulwegsicherung an dieser Stelle brauche – sogenannte Drop-Punkte vor der Einfahrt in den Helleweg könnten beispielsweise dafür sorgen, dass nicht auch noch Eltern von Schülern des Schulzentrums in die Sackgasse einbiegen, sondern ihre Kinder weiter vor aussteigen lassen, hieß es im Ortsrat. Das beinhaltet die aktuelle Planung noch nicht – dafür soll die Querungshilfe und die Fahrbahnverengung erst einmal dafür sorgen, „es den Autofahrern, die dort einbiegen, möglichst unbequem zu machen“, wie es Ortsratsbetreuerin Claudia Halfen beschrieb.

Von Carina Bahl