Der 26-jährige Julian Sostmann wird seit Sonnabend vermisst. Seine verzweifelte Familie aus Isernhagen K.B. wartet sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen des jungen Mannes. Er verschwand am Sonnabend auf dem Weg zum Fitnessstudio in Hannover, auf Facebook wurde die Vermisstenanzeige bereits fast 3000 Mal geteilt. Inzwischen hat sich auch die Polizei in den Fall eingeschaltet.

Julian Sostmann aus Isernhagen KB wird seit Sonnabend vermisst. Quelle: privat

Simon Sostmann, der ältere Bruder von Julian, beschreibt den 26-Jährigen als „lieben und beliebten Menschen“. Es sehe ihm völlig unähnlich, einfach so spurlos zu verschwinden. „Mein Bruder ist verlässlich, auf ihn kann man immer zählen“, sagt der 31-Jährige. „Er hat nicht einfach ab, es ist mysteriös.“ Julian Sostmann war demnach am Sonnabend gegen 19 Uhr zum Sport aufgebrochen, mit dem Wagen des Vaters wollte der 26-Jährige von Isernhagen K.B. zu FitX an der Vahrenwalder Straße fahren. „Dort hat er aber nie eingecheckt“, sagt Simon Sostmann. Auch vom Wagen fehlt jede Spur.

„Sein Verschwinden ist mysteriös“

Der Familie war noch am Sonnabend aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Eigentlich hatte Julian gesagt, er wollte nur kurz weg – nach dem Sport sollte eigentlich der Vater mit dem Wagen vom Flughafen abgeholt werden. „Sein Verschwinden ist mysteriös“, sagt der 31-jährige Bruder. Als der Student am Sonntag noch immer nicht zu Hause ankam, ging die Familie zur Polizei. Der 26-Jährige studiert Wirtschaftspsychologie in Wiesbaden. „Bei uns ist eine Vermisstenanzeige eingegangen“, bestätigt Hannovers Polizeisprecher André Puiu auf HAZ-Anfrage. Die Ermittler seien mit der Familie in Kontakt.

Besonders rätselhaft: Laut Simon Sostmann hatte sein Bruder alles eingepackt, was man fürs Training braucht. Julian nahm seine Sportsachen mit, das Portemonnaie und sogar Kopfhörer zum Musikhören. Nur: „Das Handy hat er bei meinen Eltern vergessen“, sagt der 31-Jährige. Somit könnten sie ihn auch nicht anrufen oder orten lassen. Gleichzeitig habe es seit dem Wochenende auch keine Transaktionen auf dem Konto gegeben oder irgendwelche verräterischen Chatverläufe bei den Accounts des 26-Jährigen. Simon Sostmann: „Auch seine Freunde wissen nicht, wo er steckt.“

Vermisster im schwarzen Audi unterwegs

Nach Angaben des Bruders trug Julian Sostmann zum Zeitpunkt seines Verschwindens Sportsachen, dazu braune Wildlederschuhe und eine dunkelblaue Winterjacke. Das Equipment fürs Training hatte der 26-Jährige in einer Eastpak-Tasche verstaut. Bei dem gesuchten Wagen handelt es sich um einen schwarzen Audi A 8 mit dem Kennzeichen H-MS 4007. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. „Betet mit uns, dass wir Julian zu Weihnachten wieder wohlbehalten in die Arme schließen können“, schreibt Simon Sostmann auf Facebook.

