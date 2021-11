Hannover

Eigentlich hatte Detlef A. nur die schon schön früh bestellten Weihnachtsgeschenke für seine Gattin abholen wollen. Doch als der 40-Jährige am A2 Center in Altwarmbüchen parkte, sah er ... nicht viel. Denn dort, wo normalerweise hell beleuchtete Läden zum Shoppen einladen, herrschte ab Mittwochmorgen stundenlang Dunkelheit. „Außer Real war alles dicht“, erzählt der viel beschäftigte Manager.

Was A. auch nicht wusste: In den sieben Jahre, in denen es das Einkaufscenter gibt, kam es bereits zweimal zu Stromausfällen, die das gesamte Center lahmlegten. Warum? Die Leitung des Shoppingtempels war nicht erreichbar. Und Stromlieferant Avacon stellte auf Anfrage keine Störungen fest. „Wir vermuten, dass das Einkaufscenter eine eigene Trafo-Station mit eigenständigen Betriebsnetz auf dem Betriebsgelände hat, die dort auch gewartet wird. Wir liefern nur den Strom“, sagt ein Avacon-Sprecher.

Trafo durchgebrannt?

Nach unseren Informationen war die Ursache für den Stillstand tatsächlich wohl ein durchgebrannter Transformator. „So etwas passiert. Ich bin in ein Café gegangen und habe es mir gemütlich gemacht, bis der Strom zurück war“, sagt Schlüsseldienstmitarbeiter Adi Güzen (49). Bis es soweit war, war es aber dann auch schon 13 Uhr.

Wartete geduldig: Adi Güzen bediente ab Nachmittag wieder seine Kunden. Quelle: Mareike Drünkler

Gegen 6 Uhr morgens habe sich die Leitung des Einkaufszentrums bei den Ladenbetreibern gemeldet, um sie über den Stromausfall in Kenntnis zu setzen. Frühaufsteher Adi Güzen wurde trotzdem auf dem Arbeitsplatz von der Meldung überrascht. So viel Verständnis wie er hatten allerdings nicht alle.

Schockierte Verkäuferin

Eine Verkäuferin, die anonym bleiben möchte, zeigt sich über den Vorfall schockiert. Um 11 Uhr sollte alles wieder funktionieren, erzählt sie. Aber dass es noch weitere zwei Stunden düster sein würde, davon habe ihr niemand etwas gesagt. „Keine Hilfe, keine Informationen. Es wurden nicht einmal Schilder aufgestellt, die die Kunden informieren.“ Mit „Ach und Krach“ und der Taschenlampe ihres Handys habe sie sich um Kasse und jene Kunden gekümmert, die trotzdem den Weg in ihren Laden gefunden hatten , und die Krise irgendwie bewältigt. Einige Ladeninhaber informierten mit entsprechenden Zetteln an den geschlossenen Türen ihre Kundschaft.

Viel Essen weggeschmissen

Schnellrestaurantinhaber Ali Ekber Atilgan (46) hat trotz großer Verluste Verständnis für die Situation. „Da kann man nichts machen“, sagt er. Glücklich ist er dennoch nicht. Während die Supermarktkette „real“ ihre Lebensmittel dank eigener Stromversorgung habe retten können, fielen Atilgans Kühlschränke aus. „Natürlich mussten wir auch Lebensmittel wegschmeißen. Etwa 50 Prozent des Tagesumsatzes sind damit weg.“

Musste viel wegwerfen: Ali Ekber Atilgan weiß aber, dass solche Dinge passieren können. Quelle: Mareike Drünkler

Atilgan hofft wie seine Nachbarn und Kollegen hier, dass die Ladenleitungen und Mitarbeiterinnen des A2 Centers kein drittes Mal ihren Tag in einem finsteren Einkaufszentrum beginnen müssen. Und Detlef A., dass er seine Weihnachtsgeschenke bald abholen kann – wenn man denn schon so früh plant und bestellt.

Von Mareike Drünkler