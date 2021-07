Isernhagens evangelische Kirchengemeinden widmen ihre Gottesdienste im August Reisegeschichten aus der Bibel. Auftakt der Reihe Sommerkirche ist am 1. August in der St.-Marienkirche. Besucherinnen und Besucher müssen sich vorab anmelden.

In der St.-Nikolai-Kirche in Kirchhorst geht es im Gottesdienst am Sonntag, 15. August, bei der Sommerkirche um eine Reise von Moab nach Bethlehem. Quelle: Sandra Köhler (Archivbild)