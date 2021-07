Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren, die noch keine Pläne für die Sommerferien haben, können mit der St.-Marien-Kirchengemeinde in Isernhagen an die Nordsee fahren. Diakonin Anika Schneider vermeldet noch freie Plätze.

St. Marien hat noch Plätze bei der Sommerfreizeit an der Nordsee frei

Isernhagen - St. Marien hat noch Plätze bei der Sommerfreizeit an der Nordsee frei

Isernhagen - St. Marien hat noch Plätze bei der Sommerfreizeit an der Nordsee frei