Isernhagen

Sechs Wochen keine Schule: Am Donnerstag, 22. Juli, beginnen die großen Sommerferien in Niedersachsen. Für Kinder und Jugendliche, die daheim bleiben oder zwischen den Urlaubsreisen noch ausreichend Freizeit haben, hat die Jugendpflege Isernhagen wieder ein umfangreiches Ferienprogramm aufgelegt. Ab Freitag, 25. Juni, können Eltern ihre Kinder für die einzelnen Angebote anmelden.

80 Aktionen von Ausflügen über Sport bis hin zu Naturkosmetik

Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. In Kooperation mit Vereinen aus dem Gemeindegebiet hat sich die Jugendpflege rund 80 Aktionen ausgedacht – mit mindestens einem Angebot pro Wochentag in den Sommerferien. Ob Naturkosmetik, zahlreiche Sport- und Bewegungsaktionen, Möglichkeiten zum kreativ sein oder Ausflüge: Die Kinder und Jugendlichen haben eine große Auswahl. Alle Veranstaltungen seien pandemietauglich geplant, betont die Gemeinde. Auch die Gruppengrößen seien so gewählt, dass die im Sommer geltenden Hygieneauflagen erfüllt werden könnten.

Anmeldungen für Ferienaktionen ab Freitag online möglich

Die verlässliche Ferienbetreuung im Jugendtreff Altwarmbüchen, die wochenweise für 90 Euro eine Betreuung von 8 bis 16 Uhr für Kinder im Grundschulalter bietet, ist ebenfalls wieder möglich. Das komplette Ferienprogramm mit allen Terminen, Zeiten und Teilnahmegebühren geht am Freitag unter der Adresse www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen online. Ausschließlich darüber können Familien die Anmeldung vornehmen. Die verbindliche Platzvergabe erfolgt dann am Montag, 5. Juli. Nachfragen zum Ferienprogramm sind bei Stefanie Richter von der Jugendpflege unter Telefon (0511) 902338016 oder bei Isernhagens Jugendpfleger Thomas Jüngst unter Telefon (0511) 61534030 möglich.

Sechs Ferienangebote rund um das Thema Wahlen und Demokratie

Im Superwahljahr 2021 ist auch der Verein Politik zum Anfassen mit sechs Aktionen im Isernhagener Ferienprogramm vertreten, um Kindern und Jugendlichen Lust auf Demokratie zu machen. Vom Elefantenrennen für Kinder ab sechs Jahren über ein City-Photo-Race mit Schnitzeljagd für Teilnehmer im Alter von acht bis zehn Jahren bis hin zu spaßigen Demokratieworkshops für junge Isernhagener ab zwölf Jahren ist für alle Altersstufen etwas im Programm dabei.

Zudem können sich alle, die im September mindestens 18 Jahre alt sind, bei der Aktion „Erste Wahl? Werde Erstwahlhelfer/in!“ in einem zweitägigen Workshop zu Wahlhelfern ausbilden lassen – und zur Bundestagswahl am 26. September auch gleich ihren ersten Einsatz antreten. Die Aktion wird in Kooperation mit der Gemeinde Isernhagen und dem Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ angeboten. Weitere Informationen dazu gibt es online auf der Seite des Ferienprogramms sowie unter www.politikzumanfassen.de/erstwahlhelfer.

Von Carina Bahl