Fuhrberg

Noch ruht der Betrieb auf dem Spargelhof Heuer in Fuhrberg. Es ist die Ruhe vor dem Sturm – voraussichtlich in zwei Monaten beginnt die Spargelsaison. Spargelbauer Jörg Heuer rechnet mit der ersten Ernte des heiß begehrten Gemüses Ende März. Dann beginnen die ersten Helfer damit, die weißen Stangen auf seinen Feldern zu stechen. Später folgen auch noch die Erd- und Heidelbeerernte.

Helfer müssen geimpft sein

Bisher sind nur einige wenige Mitarbeiter dabei, die braunen Blätter der aufgeständerten Erdbeerpflanzen im Folientunnel abzuknipsen. Während der Saison beschäftigt Heuer bis zu 250 ausländische Erntehelfer, die aus Polen und Rumänien einreisen. Mitten in der Omikron-Welle laufen dafür nun die Vorbereitungen. Eines steht bereits fest: Im dritten Corona-Jahr sollen alle Saisonarbeiter in Fuhrberg mindestens zweifach geimpft sein, im Idealfall geboostert, wie Heuer betont.

Heuer will Risiko minimieren

Für Heuer ist der Impfschutz seiner Saisonkräfte wichtig, wenn nicht gar existenziell. Er will das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus für die Beschäftigten so gering wie möglich halten. Eine Ansteckung und Quarantänen in den Unterkünften in Fuhrberg und in Ovelgönne könnten den Betrieb schnell lahmlegen. Deshalb sagt der Agrarwirt resolut: „Wir stellen nur Geimpfte ein.“

Saisonarbeiter aus Polen und Rumänien

In den nächsten vier Wochen sollen Heuer die Impfnachweise der Saisonarbeiter vorliegen. Die jeweiligen Vorarbeiter aus den beiden Ländern schicken ihm den Impfstatus der Erntehelfer zu. „Die Truppe aus Polen weist einen hohen Impfschutz auf“, sagt der 51-Jährige. Bis zum Erntestart sei aber noch Zeit, sich das zweite oder dritte Mal impfen zu lassen. Gleichwohl sei es eine ungewisse Zeit, in der die Planung schwierig sei, sagt Heuer.

So lief es 2021: Die Ernte wird direkt auf dem Spargelhof verkauft. Quelle: Katrin Kutter

Testzentrum auf Hof geplant

Wie im vergangenen Jahr soll es auch 2022 ein Corona-Testzentrum für die Saisonarbeiter sowie die Besucher der Spargelwirtschaft auf dem Hof am Trülldamm geben. Das saisonale Geschäft müsse funktionieren, sonst seien die wirtschaftlichen Einbußen immens. „Bei uns greift ein Zahnrad ins andere. Wenn auch nur ein Rad bricht, sinken die Einnahmen“, sagt Heuer, der 2022 rund 100 polnische und 120 rumänische Saisonkräfte auf seinem Hof beschäftigen wird.

Im ersten Jahr der Pandemie musste Heuer im Corona-Lockdown seine Saisonkräfte einfliegen lassen. Das sei teuer gewesen, aber habe die Ernte gerettet. Auch das zweite Corona-Jahr lief holprig an. Das lag aber vor allem am Wetter: Erst sei es sechs Wochen zu kalt und danach wiederum zu heiß gewesen, erinnert sich der Spargelbauer. Wegen der Pandemie hatte anfangs die Spargelwirtschaft lediglich außer Haus verkauft. „Nur mit Essen lässt sich schwer Geld verdienen“, sagt Heuer mit Blick auf die fehlenden Einnahmen etwa aus dem Getränkeverkauf und hofft, dass das Restaurant auf seinem Hof trotz der aktuell geltenden 2G-plus-Regel in dieser Saison dennoch gut angenommen werde.

Lesen Sie auch Besuch bei den Spargelstecherinnen und Spargelstechern in Fuhrberg

Kritik an Sperrung der L 310

Sorgen bereitet Heuer indes die geplante Sperrung der L 310. Im Frühjahr, mitten in der Spargelsaison, will das Land die Brücke über der Hengstbeeke fünf Monate lang sanieren und kappt damit eine der Hauptzufahrten nach Fuhrberg. Zwar hatten Fuhrberger Geschäftsleute gegen das Vorhaben vor dem Verwaltungsgericht Hannover geklagt, waren aber mit ihrer Klage Anfang Dezember gescheitert.

Um die Brücke über die Hengstbeeke zu sanieren wird die L 310 voraussichtlich fünf Monate lang gesperrt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Bereits vor vielen Jahren sei die Landesstraße einmal gesperrt gewesen, erinnert sich der Spargelbauer, dessen Eltern seit 1981 das Edelgemüse anbauen und der selbst vor 24 Jahren auf dem Hof mit eingestiegen ist. „Damals dauerte die Sperrung lediglich vier Wochen – und dennoch mussten wir Einbußen von bis zu 40 Prozent hinnehmen“, sagt Heuer. Ob der Einkauf im Hofladen oder der Besuch der Spargelwirtschaft – beides würden sich die Kunden aufgrund der Straßensperrung wohl reiflich überlegen, vermutet der 51-Jährige. „Das ist frustrierend“, sagt er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immerhin: Das milde Winterwetter kommt dem Spargel gerade zugute – sollte es so bleiben, dürfte zumindest einer erfolgreichen Ernte nichts im Wege stehen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier